لاعبون على رادار الزمالك في الميركاتو الصيفي

يترقب عشاق ومحبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، صفقات الأبيض في الميركاتو الصيفي، لاسيما بعد توقف مسابقة الدوري بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.





الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس الوزراء المصري يقررا تأجيل الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية ومجلس الوزراء قد قررا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لمدة 15 يوم إضافية حتى 23 أبريل الجاري، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، وحرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من انتشار الوباء العالمي في مصر.





صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام أبرز 4 صفقات على طاولة مجلس إدارة نادي الزمالك لحسم ضمهم لصفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد وإليكم التفاصيل:-





1- كريم العراقي يقترب من الزمالك

الحديث عن ضم كريم العراقي ظهير المصري البورسعيدي امدت منذ يناير الماضي حيث أبدى مسئولوا الزمالك رغبتهم في ضم الاعب بعد المستوى المميز الذي ظهر به الاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تُوج بها الفراعنة، ولكن مرتضى منصور رئيس الزمالك صرح أن فريقه لن يضم الاعب ، وبتواصل الفجر الرياضي مع مقربين داخل البيت الأبيض اتضح قناعة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بلاعب الأخضر البورسعيدي ولكن الأمر سيحمه مدرب الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





2- أحمد أيمن منصور صفقة الزمالك المنتظرة

رغبة مسئولوا القلعة البيضاء في ضم الظهير أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز ما زلت متواجدة حيث كان الاعب قريباً من ارتداء القميص الأبيض في يناير الماضي ولكن المفاوضات توقفت ومن المتوقع أن تُحسم صفقة ظهير المنتخب الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد خاصةً بعد الاتفاق على قيمة العقد السنوية والتي وصلت لـ 8 ملايين جنيه.





3- الزمالك يستقر على خليفة طارق حامد

استقرت إدراة نادي الزمالك على ضم النجم محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة، حيث مسئولو الزمالك أنه خليفة طارق حامد في وسط الملعب، فيما أبدى اللاعب موافقته على الانضمام إلى صفوف الأبيض خاصة بعد اتفاق إدارة الناديين على ضم موهبة وسط الميدان الذي يمتد عقده مع الفريق الدجلاوي لـ3 سنوات مقبلة.





4- حسام حسن صراع الأهلي والزمالك في الصيف

صراع الأهلي والزمالك المرتقب في الصيف هوا حسام حسن نجم هجوم فريق سموحة السكندري حيث طلب فرج عامر رئيس الفريق مبلغ 30 جنيه للموافقة على بيع مهاجمه ، حيث يعتبر المهاجم الدولي رغبة أولى لدى القطبين ومن المتوقع أن تحسم رغبة الاعب لون القميص الذي سيرتديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.



