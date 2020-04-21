"الأطباء العرب" يدعو لدعم النظام الصحي العربي في مواجهة كورونا

دعا الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، إلى ضرورة تكاتف الجميع للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ودعم قدرة النظام الصحي العربي على الصمود والعمل بفاعلية في مواجهة الفيروس، خاصة مع زيادة أعداد المصابين والوفيات في المنطقة والعالم.





وطالب الحكومات العربية، بضرورة تقييم أوضاعها الصحية الداخلية باستمرار للتعامل مع خطر انتشار كورونا.





وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، أن انتشار كورونا بهذا الشكل يتطلب التعامل بجدية مع الاجراءات الاحترازية والتوجيهات الصحية اللازمة التي إتخذتها الحكومات للوقاية، ومواجهة تفشي الفيروس.





ودعا "رسلان" إلى ضرورة تكاتف الجميع للعمل على حصار الفيروس ومنع انتشاره، وذلك للحفاظ على قدرة الأنظمة الصحية العربية على العمل بفاعلية، والقدرة على التعامل مع كافة سيناريوهات أزمة انتشار كورونا.





وحرص الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، على التأكيد أن الاتحاد يرحب بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية ومنظمات المجتمع المدني لمكافحة هذا الوباء العالمي، ويضع كافة إمكاناته تحت تصرفها.





وكانت لجنة الإغاثة والطوارئ، أعلنت تدشين مشروع دعم القطاع الصحي بعدد من الدول العربية أعضاء الاتحاد وكذلك بعض المحافظات بتوفير المواد المطهرة وأدوات مكافحة العدوى لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية حسب الحاجة.



