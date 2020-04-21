الكويت تعلن برنامج تمويل ميسر للقطاعات المتضررة من كورونا









صرح محافظ البنك المركزي الكويتي الدكتور محمد الهاشل أنه تم اصدار آلية تطبيق الحزمة الاقتصادية لدعم القطاع الخاص خلال الفترة الحرجة الذي يمر بها الاقتصاد





وأشار إلى أن البنوك ستقوم بتقديم تسهيلات ائتمانية للشركات والأفراد المتضررين لمدة ٢-٣ سنوات بنسبة فائدة تبلغ ٢،٥٪ على أن يتم اعفاءها من تسديد الأقساط أول عام – وسيتم تسديد القرض بدءا من العام الثاني حيث ستتحمل الدولة الفوائد والعوائد في العام الأول وسيتم اقتسامها مع الحكومة في العام الثاني على أن يتولى دفعها بالكامل في السنة الثالثة.





أما فيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة فستتحمل الدولة الفوائد في السنة الأولى والثانية ومناصفة في السنة الثالثة مع العميل.





وأكد ان هذه الأموال يجب ان توجه لدفع الالتزامات الدورية مثل الرواتب والإيجارات وليس لسداد التزامات سابقة.





وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء الكويتي السيد طارق المزرم قد أعلن انه تم تمديد العطلة الممنوحة للمؤسسات الحكومية حتى ٢٨ مايو وتمديد ساعات الحظر من الرابعة مساءا حتى الثامنة صباحا