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البورصة تخسر 8 مليارات جنيه بضغط مبيعات الأجانب

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:26 م
بوابة الفجر
محمد عصام

هوت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات الأسبوع، تحت ضغوط من عمليات بيعية قوية نفذها المستثمرون الأجانب؛ والمتواصلة منذ بداية أزمة كورونا والتى تسببت في ذعر المستثمرون بالأسواق العالمية.

 

وأنهي المؤشر الرئيسي "egx30 " تعاملات اليوم على هبوط  بنسبة 2.75% بعد النزول القوي  لسهم بنك التجاري الدولى صاحب الوزن النسبي الأكبر على المؤشر والذي يفضله عدد كبير من المؤسسسات الأجنبيه لشراءه ليصل إلى مستويات 9874.9 نقطة، وحقق المؤشر egx70" متساوي الأوزان هبوطا محدود بنسبة 0.19% ليغلق الجلسة عند مستويات 1095.27 نقطة، واغلق الموشر الأوسع نطاقا " egx100" التداولات متراجعا بنسبة 1.6% ليصل إلى مستويات 1072.55 نقطة.

 

وبلغ إجمالي قيم التداولات في السوق نحو 4 مليار جنيه بالتداول على 470 مليون ورقة مالية من خلا تنفيذ نحو 31.4 ألف عملية، حيث وزعت قيم التداولات على تعاملات داخل المقصورة والتى بلغت حجمها نحو 3.7 مليار جنيه منهم 1.8 مليار جنيه تداولات على الأسهم والباقي على السندات، في حين سجلت تداولات سوق خارج المقصورة قيمة 269 مليون جنيه.

 

وتكبد رأسمال السوقي للبورصة خسائر بقيمة 8.2 مليار جنيه، بعدما تراجع من مستويات 554.323 مليار جنيه حققها نهاية الجلسة الماضية إلى مستويات 546.071 مليار جنيه.

 

وارتفع خلال تداولات اليوم أسهم  50 شركة  فقط من أصل 170 شركة  جري التداول علي أسهمهم ، وانخفضت أسهم  86 شركة بينما  استقرت اسهم 34 شركة.

 

 

وجاءت خسائر البورصة اليوم مع تنفيذ المستثمرون الأجانب عمليات بيعية قوية حيث اتجهت صافي مشترايتهم بالنسبة للمؤسسات والأفراد نحو البيع بقيمة 586.8 مليون جنيه، كما اتجه المؤسسات العربية  والمصرية إلى البيع  بقيمة 89 مليون جنيه و182 مليون جنيه، في المقابل اشتري العرب والمصريون الأفراد بقيمة 21.7 مليون جنيه و836.9 مليون جنيه على الترتيب.

 

وتصدر قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية  قائمة القطاعات الأكثر تراجعا بنسبة هبوط 3%، تلاه قطاع الطاقة الذي تراجع بنسبة 2.86%، بعدما تأثرت أسهمه من تراجع اسعار النفط العالمية إلى مستويات غير مسبوقة بسب ضعف الطلب.

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