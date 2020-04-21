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على مدار اليوم.. وزير القوى العاملة يتابع أوضاع المصريين بالخارج

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:32 م
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
إسماعيل منطاوي
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بقنصلية مصر بميلانو في إيطاليا في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأكد الملحق العمالي بميلانو، مجدي حسنين، أن هناك خط اتصال مفتوح دائمًا بين وزير القوي العاملة محمد سعفان، مع جميع المستشارين العماليين على مدار الـ24 ساعة، لتحديث البيانات المتعلقة بالوضع الراهن ومتابعة مستجداته بالنسبة للعمالة المصرية بالخارج، من خلال غرفة عمليات مشكلة لمواجهة أي حدث طارئ قد يحدث لأبناء الوطن في كافة الدول ويتم التعامل معها فورًا، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسفير المصري إيهاب أبو سريع،  في ميلانو، مشددًا على أن الجميع يعمل كفريق عمل واحد للتعامل مع تلك المحنة.

وقال: إننا نمر بظرف عالمي طارئ لا يخص بلدًا بعينه، وإنما تضررت منه كل البلدان، هناك جزء كبير من المصريين بجميع المدن الإيطالية يعملون بالمياومة، ويعانون من قلة الموارد، وكانوا غير مستعدين لمواجهة تلك الأزمة على مستوى العالم أجمع، ولكن لهم كثير من الحلول فهناك العديد من الشركات والمطاعم التي تطلب عمال في تلك الفترة فعليهم التقدم إليها للعمل.

وأشار إلى أن أي مواطن لديه أي مشكلة مع صاحب العمل الذى يعمل لديه حاليًا فكل الجهات المختصة في حالة طوارئ وعليهم الصبر لحين المرور من تلك الأزمة، وسيتم التعامل مع تلك المشكلات من قبل القنصلية المصرية وسيتم حلها.

وطلب من أبناء الجالية المصرية الاجتهاد فيما هو قادم بعد المرور من تلك الأزمة، وهو أمر مهم جدًا، وأن الجهات المختصة الموجودة في إيطاليا تقوم بعمل دورات مجانية للعاملين لتنمية مهاراتهم في المهن التي يحترفونها، من النجارة والحدادة وقيادة السيارات، ودورات في اللغة الإيطالية، خاصة في هذا الوقت.

وأشار إلى أن المصري في إيطاليا لديه الوقت الكافي لذلك في ظل توقف العمل حاليًا، فهي فرصة عظيمة لإثقال مهاراته وتنميتها وتحسن من فرصة الحصول على فرص عمل جديدة ولائقة.

وناشد الملحق العمالي بميلانو، أبناء الجالية المصرية بعدم التوقيع على أية أوراق غير قانونية تفيد استلام العامل لمستحقاته على خلال الحقيقة، لافتا إلى أن هذه الأزمة التي تمر بها البلاد ستزول بإذن الله عما قريب، وعندما تنتهي ستكون هناك حقوق ومطالب لكل من العمال وأصحاب الأعمال بأعداد كبيرة، وعندها إذا تبين توقيع العامل على إيه أوراق فإنه سيسقط حقه فى أي مستحقات، ولن يكون من السهل التعامل مع هذا المواقف، وسنضطر للجوء للقضاء والذي بدوره سيحتاج إلى أوقات طويلة للحصول على حقوقك.

وذكر أننا الآن نحاول الوصول إلى كل مصري في مكانه قدر المستطاع في ظل تلك الظروف والحظر المفروض على الدولة، موضحا أنه يتم باستمرار التواصل مع بعض أجهزة الأمن الإيطالية لتسهيل مهام انتقالنا للمصريين في كل أماكن المدينة في ظل الحظر المفروض بسبب تداعيات كورونا.

وكشف عن أن أعداد العمالة المصرية التي توفت بسبب فيروس كورونا في إيطاليا لا تتخطى الـ10 عمال، ويتم التواصل مع أهل المتوفي لإرسال إعلام الوراثة لمتابعة مستحقاته لدي صاحب العمل، بعد المرور من تلك الأزمة بعد استمرار العمل مجددًا في ايطاليا ليتم تسليمها للمستحقين، وأهاب بأهل المتوفيين سرعة أرسال تلك المستندات حتى يتم التعامل معها واسترداد المستحقات.

وهنأ الملحق العمالي بميلانو، جميع أبناء الجالية بجميع طوائفهم بحلول شهر رمضان الكريم، وعيد الفصح للإخوة الأقباط، موجها نصيحة للمواطنين من أبناء الجالية بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي يتبناها أهل الشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي هدفها الإضرار بالوطن والمواطنين.

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