أرقام طارق حامد مع الزمالك





طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صاحب الـ31 عاما، يراه الكثير مقاتل في وسط الملعب ويراه البعض الآخر أنه يتعامل بعنف شديد وهو ما يؤدي إلى الايذاء.





قال عنه حمادة طلبه في تصريحات أمس الإثنين أن فيريرا مدرب الزمالك السابق كان يتحدث كثيراً ويعترض على طريقة طارق حامد في التدريبات والتي يغلب عليها القوة على حساب التركيز.





انتقل طارق حامد إلى الزمالك في صيف 2014 قادما من سموحة ومنذ ذلك الحين لم يرتدِ أي قميص غير الأبيض، وخاض 208 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 7 آخرين، وحصل على 50 إنذار، و4 كروت حمراء ولكنها بشكل غير مباشر، حيث أنه لم يطرد حتى الآن مباشرةً.





توج طارق حامد مع الزمالك بـ9 ألقاب، بواقع لقب دوري مصري ممتاز، و4 كأس مصر، و2 كأس سوبر محلي، وسوبر افريقي، وكونفدرالية إفريقية.





جدير بالذكر أن لاعب وسط الزمالك خاض 21 مباراة، في الموسم الجاري المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وحصل على 9 إنذارات، وكارتان أحمر.



