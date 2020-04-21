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إيران: عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ 5297 والإصابات ترتفع إلى 84802

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:41 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة في إيران، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ 5297 والإصابات ترتفع إلى 84802، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت السلطات الإيرانية، قد سمحت لما يسمى بالأعمال ذات المخاطر المنخفضة - بما في ذلك العديد من المتاجر والمصانع وورش العمل - باستئناف العمليات في طهران يوم السبت، بعد أسبوع من إعادة فتحها في بقية البلاد.

 

لا تزال المدارس والجامعات مغلقة، وفرض حظر على التجمعات الثقافية والدينية والرياضية.

 

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الشركات عالية المخاطر - بما في ذلك المسارح وصالات الرياضة والساونا وصالونات التجميل ومراكز التسوق - ستظل مغلقة "حتى إشعار آخر".

 

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش، جيهانبور، في بيان على التلفزيون الحكومي، يوم الأحد الماضي، إن عدد القتلى في إيران بسبب فيروس كورونا الجديد ارتفع من 87 إلى 5118، مضيفًت أن العدد الإجمالي للحالات المصابة في الجمهورية الإسلامية بلغ 82،211.

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