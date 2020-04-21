بداية من اليوم.. انطلاق العمل بالتحاليل السريعة في تونس الكبرى وإحدى ولايات الجنوب

أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي، أن الوزارة لديها دفعة صغيرة من التحاليل السريعة سينطلق العمل بها وتجربتها اليوم، في اقليم تونس الكبرى وإحدى ولايات الجنوب ثم في بعض المدن الأخرى، مشيرا الى أنها ستكون موجهة للمناطق الأكثر انتشارا للعدوى.





وأضاف المكي أن هناك تأخير على مستوى الدفعة الأولى للتحاليل السريعة بسبب المزوّد، لكنها ستصل خلال نهاية الأسبوع، وفق تعبيره.





كما شدد الوزير على أن استعمال التحاليل السريعة، سيكون في الأيام القادمة بطريقة أوسع وأشمل، تكون غير اعتباطية وموجهة بالأساس للمخالطين للمصابين، والإطار الطبي والمناطق التي تشهد أكبر نسبة من الإصابات.



