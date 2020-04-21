استرداد فدانين من أراضي الدولة في برج العرب بالإسكندرية (صور)

شن مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، اليوم الثلاثاء، حملة للتصدي لظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية بضرورة عمل حملات مستمرة للتصدي للمخالفات بشتى أنواعها لتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين.





وأسفرت الحملة، عن إزالة سور على مساحة 2 فدان تعدي على أرض زراعية، إزالة سور على مساحة 200 م2 بجوار المدرسة الخاصة ببرج العرب القديم تعدي على أملاك الدولة، إزالة سور على مساحة 3000 م2 بالطريق السلطاني بقرية أبوصير تعدي على أملاك الدولة، إزالة سور على مساحة 200م2 تعدي على أملاك الدولة، بحضور رئيس لجنة الإزالات وأعضاء اللجنة.





تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالإسكندرية لمواجهة البناء المخالف والإشغالات





وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار الساعة لأي أعمال مخالفة، ويأتي ذلك اتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائي.





وحذر محافظ الإسكندرية، بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا، مشددًا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات، موضحا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.





وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار حملات التصدي للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مستوى الأحياء لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية، موضحا أنة خلال 5 أيام تم إزالة 258 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية تم التعدي عليها أو أملاك دولة.



