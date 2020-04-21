Advertisements

رونالدو يكسر الحجر الصحي بـ"حفل" مثير للجدل

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:50 م
رونالدو
رونالدو
الفجر الرياضي

أثار احتفال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في مدينة فونشال الكثير من الجدل، وذلك بعد نشر فيديو تظهر فيه العائلة بأكملها وهي تحتفل بعيد ميلاد أليسي، ابنة أخت اللاعب، في ظل حالة الطوارئ الصحية في البرتغال.

 

وفي ماديرا تم إعلان حالة طوارئ صحية ويُفرض على المواطنين حجر منزلي إجباري ويجب أن يلتزموا بقواعد التباعد الاجتماعي.

 

ومع ذلك، في الفيديو الذي نشرته عائلة رونالدو ظهر 18 شخصاً على الأقل وكان من بينهم والدة النجم البرتغالي، دولوريس أفيرو، التي أودعت المستشفى إثر إصابتها بسكتة دماغية.

 

ويتواجد رونالدو رفقة زوجته جورجينا وأبنائه في مدينة فونشال منذ مارس الماضي بعد مغادرته إيطاليا بسبب تفشي الوباء ولم يحدد بعد موعد عودته لمدينة تورينو.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس كريستيانو رونالدو رونالدو اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ يوم

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ يوم

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل بالفيديو.. ضربة موجعة من القوات المسلحة لأوكار الأسلحة والمخدرات

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ يوم

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ يومين

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يضحي بنجمه لضم المحمدي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ حوالي 14 ساعة

انفراد | لماذا مُنع تامر حسني من الظهور مع أحمد السقا في برنامجه؟

منذ ساعة و 22 دقيقة

مجزرة تنتظر لاعبي برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع كينو

منذ ساعتين و 36 دقيقة

القبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

رد عاجل من "التعليم" على سقوط "سيستم" امتحانات أولى الثانوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

لفتة طيبة من رونالدو وصديقته جورجينا (صورة)

إصابة والدة كريستيانو رونالدو بسكتة دماغية

إصابة والدة كريستيانو رونالدو بسكتة دماغية

خبر سعيد لكريستيانو رونالدو في الحجر الصحي

رغم الحجر الصحي.. رونالدو يتلقى أخبار سارة

رونالدو يتجاهل فيروس كورونا ويتجول في شوارع البرتغال

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:11 م

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

عاجل بالفيديو.. ضربة موجعة من القوات المسلحة لأوكار الأسلحة والمخدرات

12:47 م

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا

08:40 ص

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

10:11 ص

رد عاجل من "التعليم" على سقوط "سيستم" امتحانات أولى الثانوي

11:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم