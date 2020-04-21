رونالدو يكسر الحجر الصحي بـ"حفل" مثير للجدل

أثار احتفال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في مدينة فونشال الكثير من الجدل، وذلك بعد نشر فيديو تظهر فيه العائلة بأكملها وهي تحتفل بعيد ميلاد أليسي، ابنة أخت اللاعب، في ظل حالة الطوارئ الصحية في البرتغال.

وفي ماديرا تم إعلان حالة طوارئ صحية ويُفرض على المواطنين حجر منزلي إجباري ويجب أن يلتزموا بقواعد التباعد الاجتماعي.

ومع ذلك، في الفيديو الذي نشرته عائلة رونالدو ظهر 18 شخصاً على الأقل وكان من بينهم والدة النجم البرتغالي، دولوريس أفيرو، التي أودعت المستشفى إثر إصابتها بسكتة دماغية.

ويتواجد رونالدو رفقة زوجته جورجينا وأبنائه في مدينة فونشال منذ مارس الماضي بعد مغادرته إيطاليا بسبب تفشي الوباء ولم يحدد بعد موعد عودته لمدينة تورينو.