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بلومبرج: أزمة النفط تزداد سوءا.. وتوقعات بانكماش للاقتصاد العالمي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن انخفاض أسعار النفط سيتسبب فى موجة انكماش للاقتصاد العالمى الذى يعانى بالفعل من تداعيات أزمة كورونا، مشيرة إلى أن يوم أمس بدا كأى اثنين قاتم فى أسوأ أزمة لسوق النفط منذ عقود وانتهى بانهيار الأسعار لأقل من الصفر، وأدخل الأسواق فى عالم مواز يستعد فيه التجار لدفع 40 دولار مقابل أن يأخذ أحد برميل من النفط. ووصفت الوكالة هذه الخطوة بأنها كانت عنيفة وصادمة، حتى أن كثير من التجار عانوا لتفسيرها.


وقال دوج كينج، مستثمر شارك فى تأسيس صندوق للسلع التجارية، إن يوم أمس كان مدمرا لصناعة النفط العالمية.

 وتوضح بلومبرج أن الانحفاض السلبى كان مجرد خلل شديد مع استعداد التجار لإنتهاء عقود التسليم فى مايو. ففى أماكن أخرى، سار السوق كالمعتاد فانتهت العقود الآجلة لخام برنت، وهو المؤشر القياسى لأوروبا فى لندن، على انخفاض كبير لكن لا يزال فوق 25 دولار لسعر النفط.

 لكن الأسعار السلبية كشفت عن حقيقة أساسية بشأن سوق النفط فى عصر الكورونا، وهو أن السلعة الأهم فى العالم تفقد سريعا قيمتها لأن العرض المفرط المزمن يطغى على خزانات النفط الخام وخطوط الأنابيب والناقلات العملاقة فى العالم. وفى نهاية المطاف، أصبح التجار يائسين لتجنب الاضطرار إلى استلام النفط النفط الفعلى لأن لا أحد يحتاج إليه وهناك عدد أقل وأقل من الأماكن المتاحة لتخزينه.

 وتتابع الوكالة قائلة إنه على الرغم من الاتفاق الذى توصلت إليه أوبك قبل أقل من أسبوع لخفض الإنتاج العالمى 10%، فإن أزمة سوق النفط تزداد سوءا وسيرسل موجة انكماشية عبر الاقتصاد العالمى، مما يعقد المهمة التى تواجه البنوك المركزية، التى تحاول إبقاء اقتصاد الدول واقفا على قدميه فى الوقت الذى لا يزال فيه وباء كورونا يحدث شلل فى صناعة السفر والتجارة حول العالم.

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