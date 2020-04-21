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رئيس الاتحاد الأرجنتتيني: عودة الدوري درب من الجنون

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:21 م
تابيا
تابيا
الفجر الرياضي

أكد رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تشيكي تابيا، أنه سيكون من العبث العودة لإقامة مباريات كرة القدم ، وأن يصاب أي شخص بعدوى فيروس كورونا.

 

قال تابيا في تصريحات لقناة TyC Sports المحلية: "سيكون من المخاطرة وعدم المسؤولية الإفصاح عن الإجراءات التي سنتخذها، إذا كنا لا نعلم متى سنعود وتحت أي ظروف، يجب ألا ننسى أن كرة القدم لا تقتصر على اللاعبين فقط، بل هناك عاملين، وأطباء، وأشخاص كثيرين، وهذه الأشخاص ستذهب لمنازلها، الجميع هنا قد يتعرض للإصابة بالعدوى".

 

وأضاف: "سيكون من العبث العودة، وتعريض أي شخص للإصابة بالفيروس، الأمر سيكون مؤلماً، وغير مسؤول من جانبي إذا حدث أمر مثل هذا، سيكون أمراً جنونياً، إذا اصيب أي لاعب بالعدوى، سيكون علينا حينها إيقاف البطولة 15 يوماً".

 

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