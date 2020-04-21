رجائي عطية: إرسال كشوف "عمومية المحامين" إلى "الفرعيات" لفحصها

قال رجائي عطية نقيب المحامين: إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، يتم إرسال كشوف الجمعية العمومية لأعضاء النقابات الفرعية والسابق إعدادها وتنقيتها بمعرفة النقابة العامة إلى تلك النقابات لفحصها ومراجعتها، والتأكد من مطابقتها بشأن الأسماء الواردة بتلك الكشوف.





وأكد أن ذلك سيأتي بمعرفة مجالسها وختمها بخاتم كل نقابة فرعية على أن تكون ممهورة بتوقيع النقيب الفرعي والمدير الإداري، على أن توافى النقابة العامة بتلك الكشوف بعد ذلك فور تمام هذه المراجعة، لتحديد من لهم حق التصويت في انتخابات النقابة الفرعية المزمع عقدها قريبا بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية في 6 و10 أبريل 2020.





رجائي عطية يناشد الرئيس إعفاء المحامين من الضرائب





وناشد رجائي عطية نقيب المحامين، السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بإصدار توجيهاته إلى الجهات المختصة بإعفاء المحامين لاسيما الشباب منهم من الضرائب هذا العام.





وجاء نص الخطاب كالأتي:-





سيادة الرئيس رئيس الجمهورية





أتقدم لسيادتكم برجاء – أن تتفضلوا بإصدار توجيهاتكم إلى الجهات المختصة بإعفاء المحامين لاسيما الشباب منهم من الضرائب هذا العام، نظرا لظروف جائحة كرورنا وتوقف أعمالهم توقفا تاما، في الوقت الذي لا تسمح إمكانيات النقابة بمعاونتهم إزاء مشاق الحياة وضغط الظروف، كما لا يتمتعون بأي دعم مالي من الدولة.





وفي ختام الخطاب قال نقيب المحامين أملي كبير في إستجابة سيادتكم لملتمسي.



