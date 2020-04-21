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ارتفاع أعداد وفيات فيروس كورونا في انجلترا إلى 15607

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:26 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في إنجلترا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا إلى 15607، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال إن بريطانيا حاجة إلى التيقن من أن أي رفع أو تخفيف لإجراءات التباعد الاجتماعي لن يتسبب في موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا".

 

وأضاف جونسون: أن "مصدر القلق الأكبر هو حدوث موجة ثانية، هذا ما سيُلحق في نهاية المطاف أكبر ضرر بالصحة والاقتصاد"، مردفاً "وإذا استأنفنا الحركة بشكل أسرع من اللازم فقد يبدأ الفيروس في الانتشار بشكل متسارع مجددا".

 

وتابع جونسون: "نحتاج إلى التيقن من أنه إذا تحركنا لرفع بعض إجراءات التباعد الاجتماعي، فلن يؤدي ذلك إلى عودة انتشار الفيروس بشكل متسارع".

 

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

 

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

 

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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