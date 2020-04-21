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صفقات يسعى الأهلي لضمها في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:20 م
الأهلي
الأهلي
علي خلاف
يسعى مسئولوا الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لابرام العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس الوزراء المصري يقررا تأجيل الدوري
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية ومجلس الوزراء قد قررا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لمدة 15 يوم إضافية حتى 23 أبريل الجاري، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، وحرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من انتشار الوباء العالمي في مصر.

صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي
ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز صفقات المارد الأحمر المحتملة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد وإليكم التفاصيل:-

1- طاهر محمد طاهر الصفقة الأولى
عاد طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب للصورة مجدداً داخل مجلس إدارة الأهلي لضم الاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، حيث أوصت لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء بضم نجم المنتخب الأولمبي الشاب ولكن تبقى القيمة المالية العالية هي العائق أمام حسم الأمور بشكل رسمي، ويرغب مسئولوا الذئاب في الحصول على 3 مليون دولار من أجل الاستغناء عن خدمات اللاعب، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات من قبل إدارة الأحمر لتخفيض سعر الصفقة.

2- رجب بكار يدخل دائرة اهتمامات الأهلي
دخل رجب بكار ظهير فريق بيراميدز دائرة اهتمامات الأهلي بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر الذي أبدى إعجابه بالاعب، وحاجة الفريق إليه في ظل تقدم عمر أحمد فتحي الذي وصل لـ34 عام، فيما أبدى الجناح الطائر رأيه في تصريحات تلفزيونية في أنه لا يمانع الانتقال لصفوف القلعة الحمراء وأنه كان على علم بمفاوضات القطبين منذ أن لاعبا في سموحة السكندري.

3- أسامة جلال يوقع على عقود الانتقال للأهلي
مدافع إنبي أسامة جلال كان حديث الشارع الأهلاوي في الآونة الأخيرة حيث علم "الفجر الرياضي" من مصادره توقيع الاعب على رغبة الانتقال للقلعة الحمراء منذ شهرين، حيث أن أداء الاعب المتميز مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، هوا ما دفع مسئولوي الأحمر للتفكير بشأن ضم نجم الفراعنة الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

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