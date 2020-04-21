Advertisements

عاجل.. وزير الأوقاف يرد على هجوم السوشيال ميديا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:23 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمود الجلاد
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: إن جميع الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها الوزارة في تعليق الجُمع والجماعات والتراويح بالمساجد، هي منطلقات شرعية بحتة، هدفها تقديم ما يجب تقديمه وهو الحفاظ على النفس، والانتقال من المتعذر إلى بديله المتيسر، وهو الصلاة في المنزل.

جاء ذلك ردًا على الهجوم الذي يتعرض له الوزير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية إصراره على استمرار غلق المساجد في شهر رمضان.

وأوضح مختار جُمعة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن من كان معتادًا على الصلاة في المسجد ومنعه العذر كُتب له مثل أجر وثواب ما كان يعمل قبل أن يحبسه العذر، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا" (رواه البخاري).

وأضاف أن جميع قرارات الوزارة في هذا الشأن تدرس بعناية في ضوء فقه النوازل والموازنات، فتدفع المفسدة العظيمة بما يجب أن تدفع به بناء على القاعدة الفقهية التي تقرر أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وقد تُحتمل المفسدة اليسيرة لتحقيق مصلحة عظيمة، وهذه القواعد الفقهية والأصولية هي التي نبني عليها قراراتنا، من خلال إعمال العقل في فهم صحيح الشرع، نجتهد في ذلك مرضاة لله (عز وجل) غير ملتفتين إلى شيء غير مرضاته سبحانه وتعالى.

وتابع: من خلال هذه المنطلقات مجتمعة انتهى الرأي الشرعي لدينا إلى تعليق الجمع والجماعات وصلاة التراويح بالمساجد مع غلق المساجد غلقًا تامًا طوال الشهر الكريم، مع العمل على تكثيف البرامج الدعوية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، واستعداد الوزارة للتعاون مع أي وسيلة إعلامية تريد تخصيص وقتًا أو مساحة للثقافة الدينية الرشيدة خلال الشهر الكريم، وذلك من خلال التواصل مع المتحدث الرسمي للوزارة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الأوقاف غلق المساجد في رمضان غلق المساجد الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ حوالي 16 ساعة

حسم الأمر.. فرمان فايلر يكتب نهاية القناص مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الأوقاف يرد على هجوم السوشيال ميديا

منذ ساعة و 6 دقيقة

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

القبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ يوم

عاجل بالفيديو.. ضربة موجعة من القوات المسلحة لأوكار الأسلحة والمخدرات

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يضحي بنجمه لضم المحمدي

منذ حوالي 7 ساعات

مجزرة تنتظر لاعبي برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ 33 دقيقة

صفقات يسعى الأهلي لضمها في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 9 دقيقة

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

رد عاجل من "التعليم" على سقوط "سيستم" امتحانات أولى الثانوي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تعليق فعاليات تدريب المفتين وتأهيل المقبلين على الزواج

اتفاق ديني.. القصة الكاملة لقرار غلق المساجد وتعليق صلاة الجماعة

"صلوا في رحالكم".. 4 قرارات جديدة من الأوقاف بشأن غلق المساجد

الأوقاف: الأخذ بالأسباب وإتباع تعليمات الصحة واجب شرعي

وزير الأوقاف: مخالفة الإجراءات الوقائية في رمضان إثم كبير

لماذا تغلق المساجد وتترك وسائل النقل العامة؟.. رد قوي لوزير الأوقاف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:56 م

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

02:55 م

عاجل.. وزير الأوقاف يرد على هجوم السوشيال ميديا

03:23 م

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

01:11 م

عاجل بالفيديو.. ضربة موجعة من القوات المسلحة لأوكار الأسلحة والمخدرات

12:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم