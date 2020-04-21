Advertisements

بريد الجيزة: مد العمل بالمكاتب غدا حتى الثالثة عصرا لصرف المعاشات (فيديو)

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:24 م
أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
قال نصر الدين عبد الحميد، رئيس قطاع منطقة بريد الجيزة، إن الهيئة القومية للبريد أحد المنافذ الهامة لصرف الخدمات الحكومية والمالية، منوهًا بأنه تم البدء في صرف معاشات تكافل اليوم وغدًا على مستوى 4 آلاف بريد، و600 مدرسة.

وأضاف "عبد الحميد"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "نشرة ضد كورونا" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للعاملين والعملاء الذين يترددوا على المكاتب، من خلال تعقيم مكاتب البريد، وإرتداء العاملين للكمامات والجوانتيات وتعقيم العملاء أثناء دخول المكتب.

ونوه رئيس قطاع منطقة بريد الجيزة، بأن صرف المعاشات بدأ منذ صباح اليوم وحتى الساعة الثالثة، حيث تقرر مد العمل بمكاتب البريد اليوم وغدًا حتى الساعة الثالثة بدلًا من الواحدة للتيسير على العملاء، مشيرًا إلى أن تقسيم معاشات تكافل وكرامة على دفعتين بحيث تم صرف معاشات كرامة يومي السبت والأحد، ومعاشات تكافل يتم صرفها اليوم وغدًا ساهم في تيسير الأمور، موضحًا أنه تم تحديد يوم الخميس لصرف معاشات كل من تخلف عن صرف معاشات تكافل وكرامة في الأيام المحددة.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي اعتبارا من السبت الماضي صرف المستحقات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة " لشهر ابريل 2020؛ ويبلغ عدد الأسر المستفيدة حوالى 3 ملايين أسرة بما يشمل حوالى 12 مليون فرد من خلال منافذ مكاتب البريد على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالىٌ 4 آلاف مكتب بريد في إطار خطة الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة التكدسات.

حيث تم تقسيم فئات المستحقين للصرف على عدد من الأيام حيث تقرر البدء بالصرف لمستفيدي كرامة يومي "18،19" إبريل ويبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد من كبار السن والاشخاص ذوى الإعاقة بقيمة إجمالية حوالى 482 مليون جنيه فيما يتم الصرف لمستفيدي برنامج تكافل اليوم وغدًا، والذين يبلغ عددهم حوالي 2 مليون اسرة بإجمالي قيمة حوالى 903 مليون جنيه، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة يتم دعمهم من قبل برنامج "الضمان الاجتماعي.

وتأتي محافظة المنيا كأكثر المحافظات من حيث الاستفادة من الدعم النقدي المشروط حيث يبلغ الدعم المقدم لها في ابريل أكثر من 154 مليون جنيه يستفيد منها حوالي 330 ألف أسرة،أما محافظة أسيوط فهي ثاني المحافظات من حيث عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة في شهر ابريل حيث تبلغ ميزانية الدعم المخصص لها حوالي 124 مليون جنيه يستفيد منها حوالي 270 ألف أسرة، وفي المركز الثالث فكانت محافظة الجيزة حيث بلغ إجمالي الدعم الموجه لها في ابريل ١١٥ مليون جنيه يستفيد منها ٢١٠ ألف اسرة تقريبًا ثم محافظة سوهاج وخصص لها في ابريل ١١٠ مليون جنيه تقريبًا لعدد ١٤٠ ألف أسرة،ثم محافظة بني سويف وبلغ الدعم الموجه لكلٍ منهم حوالي ٧٥ مليون جنيه ويبلغ عدد المستفيدين في المحافظة حوالي ١٢٦ ألف أسرة.

كانت الوزارة قد اطلقت مؤخرًا البوابة الالكترونية للاستعلامات والشكاوي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الكترونيًا https:tk.moss.gov.eg،وتأتي هذه الخدمة في اطار تنفيذ الوزارة لحزمة من الخدمات للعديد من فئات المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصري اتساقًا مع توجهات الحكومة للتحول الرقمي والانتقال بمستوى تقديم الخدمات الى مستويات يتم فيها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معاشات تكافل بوابة الفجر بريد الجيزة الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ حوالي 16 ساعة

مجزرة تنتظر لاعبي برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

حسم الأمر.. فرمان فايلر يكتب نهاية القناص مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ 34 دقيقة

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ يوم

صفقات يسعى الأهلي لضمها في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل بالفيديو.. ضربة موجعة من القوات المسلحة لأوكار الأسلحة والمخدرات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الأوقاف يرد على هجوم السوشيال ميديا

منذ ساعة و 7 دقيقة

القبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يضحي بنجمه لضم المحمدي

منذ حوالي 7 ساعات

رد عاجل من "التعليم" على سقوط "سيستم" امتحانات أولى الثانوي

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

غادة والي: مليار ومائة مليون جنيه قيمة دعم تكافل وكرامة في يوليو

وزيرة التضامن: مليار و100 مليون جنيه قيمة دعم تكافل وكرامة في يوليو‎

"والى": أكثر من مليار جنيه قيمة دعم تكافل وكرامة في أغسطس

بدء صرف مليار و385 مليون جنيه لمستحقي "تكافل وكرامة"

"التضامن" تعلن مواعيد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أبريل (فيديو)

وزيرة التضامن تشكل غرفة عمليات لمتابعة صرف تكافل وكرامة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:56 م

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

02:55 م

عاجل.. وزير الأوقاف يرد على هجوم السوشيال ميديا

03:23 م

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

01:11 م

عاجل بالفيديو.. ضربة موجعة من القوات المسلحة لأوكار الأسلحة والمخدرات

12:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم