إصابة طفلة بارتجاج بالمخ إثر سقوطها من علو في الدقهلية

أصيبت طفلة بارتجاج فى المخ اليوم الثلاثاء إثر سقوطها من على السلالم بالكفر الجديد، ميت سلسيل بالدقهلية.

كان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى اخطارا يفيد بورود اشاره لمركز شرطة ميت سلسيل من مستشفى ميت سلسيل المركزى بوصول الطفله ليندا ابراهيم باسم ربيع 4 سنوات من ناحيه الكفر الجديد دائره المركز بادعاء سقوط من علو ومصابه بفقدان الوعي وترجيع دم واشتباه ارتجاج بالجمجمه وتم تحويلها الى مستشفى الطوارئ بالمنصوره لعمل الاشعه مقطعيه على المخ اوبو.



