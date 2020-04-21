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إصابة طفلة بارتجاج بالمخ إثر سقوطها من علو في الدقهلية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:25 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
أصيبت طفلة بارتجاج فى المخ اليوم الثلاثاء إثر سقوطها من على السلالم بالكفر الجديد، ميت سلسيل بالدقهلية.

كان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى اخطارا يفيد بورود اشاره لمركز شرطة ميت سلسيل من مستشفى ميت سلسيل المركزى بوصول الطفله ليندا ابراهيم باسم ربيع 4 سنوات من ناحيه الكفر الجديد دائره المركز بادعاء سقوط من علو ومصابه بفقدان الوعي وترجيع دم واشتباه ارتجاج بالجمجمه وتم تحويلها الى مستشفى الطوارئ بالمنصوره لعمل الاشعه مقطعيه على المخ اوبو.

وبإنتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبسؤال جارها ويدعى باسم حسن ربيع احمد 53 سنة عامل زراعي ومقيم الكفر الجديد قررت انها اثناء تواجد نجلت نجله عندى اهليه زوجته وقعت من على سلم المنزل ولا يتهم احد بالتسبب في احداث اصابتها ولا توجد شبهه جنائيه في حدوث اصابتها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 34 عوارض ميت سلسيل لسنه 20 20 واخطرت النيابة العامه بالواقعه لمباشرة التحقيق.

إصابة سائق في حادث مروري

وعلي صعيد اخر أصيب سائق باصابات متفرقه، اليوم الثلاثاء،اثر انقلاب سيارة به بمصرف عزبة ميت محمود على طريق البحر الصغير الجمالية بالدقهلية.

وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية تلقى اخطارا يفيد بوورد بلاغ لمركز شرطة الجمالية بإنقلاب سياره بمصرف عزبة ميت محمود على طريق البحر الصغير امام كوبري العزبة التابعه لمركز الجماليه واصابة سائقها.

وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ تبين ان السياره تحمل ارقام رقم م د 6872 وتم انتشال السياره من المصرف بمعرفه الاهالي وتبين اصابة قائدها ويدعى محمود شعبان محمد 36 سنة عامل ومقيم بندر ميت سلسيل وتم نقله الى مستشفى الجماليه حيث أصيب بكدمات متفرقه الجسم.

وبسؤال المصاب اقر انه اثناء قيادته السياره متجها من الجماليه الى محل اقامته بميت سلسيل اختلت عجله القياده من يده اثناء تخطيه احدى المطبات الصناعيه مما ادي الانقلاب بالمصرف ولم يتهم احد بالتسبب في الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 949 اداري مركز شرطة الجماليه لسنة 2020 وجاري العرض علي النيابه العامه لمباشرة التحقيق.

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