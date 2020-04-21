"زيرو كورونا".. دول لم تسجل إصابات بالفيروس خلال 24 ساعة

رغم المخاوف الكبيرة، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن بارقة الأمل، تنير بعض الدول، التي استطاعت فرض سيطرتها على الوباء اللعين، حيث لم تسجل أي إصابات خلال ال 24 ساعة الماضية، كإقليم كردستان العراقي، لبنان.

في ضوء الانخفاض الملحوظ في وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد، خفضت لبنان من إجراءاتها الاحترازية للوقاية من هذا الوباء اللعين.

وكانت وزارة الصحة العامة اللبنانية، أعلنت عدم تسجيل أي حالات جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.





وفرضت لبنان، إجراءات صارمة، منذ تفشي كورونا، حيث يحظر على المواطنين مغادرة منازلهم إلا لشراء الطعام أو الدواء مع إغلاق معظم الأعمال التجارية، ويمنع حظر التجول الجزئي الخروج للشوارع من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا.





زيرو إصابات في الأردن

وخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، لم تسجل الأردن، أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، إذ أكد الدكتور سعد جابر وزير الصحة الأردني، أنه تم تشخيص 8 إصابات لسائقي شاحنات على الحدود دخلوا الأردن وثبت إصابتهم بفيروس كورونا 3 منهم أردنيين و5 أجانب.





وسجلت الأردن نحو 425 إصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ تفشي الوباء، و6 حالات شفاء غادرت المستشفيات.





لا إصابات جديدة في إقليم كردستان

أما في إقليم كردستان العراقي، لم تسجل أي إصابات جديدة بالفيروس خلال الأيام الماضية، والحصيلة باقية كما هي 337 حالة.





وكانت العراق، اتخذت إجراءات احترازية وقائية مكثفة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، كغلق المؤسسات التعليمية ودور العبادة، إضافة إلى حظر التجول.





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس المنصرم، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



