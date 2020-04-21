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مفاجأة.. جاريث بيل سيبقى في ريال مدريد

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:44 م
جاريث بيل
جاريث بيل
مصطفى صابر
كشفت تقاريرر صحفية أنجليزية عن أن نادي ريال مدريد مستعد لمنح جاريث بيل موسم آخر على الأقل في السانتياجو برنابيو.

كان بيل مرتبطًا بشكل كبير بالرحيل عن ريال مدريد بعد عدم ظهوره بأداء رائع يقنع مدرب الفريق زين الدين زيدان.

كما أن مسؤولي النادي كانوا حريصين على بيع النجم الويلزي من أجل إفساح المجال للتوقيع مع لاعب جديد.

ووفقًا لصحيفة The Sun ، يسعد ريال مدري لإبقاء جاريث بيل صاحب الـ30 عامًا لموسم أخر على الأقل.

ويشير التقرير إلى أن ريال مدريد راضي عن التوجه إلى الموسم المقبل دون إجراء إضافة صفقة جديدة قوية.

كما ينوي فريق ريال مدريد مواصلة إعادة تطوير ملعبه ، وهو عامل آخر في القرارات المزعومة من إدارة النادي بشأن خطط انتقاله.

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