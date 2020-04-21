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حصاد وأرقام البنك الأهلي في المجموعة الأولى بالقسم الثاني

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:49 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
تشهد منافسات المجموعة الأولى مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني، منافسه نارية، عقب مرور 17 جولة، من عمر الموسم الحالي 2019-2020.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الثاني بقيادة عيد مرازيق بفارق الأهداف عن بنى سويف المتصدر ، قبل 5 جوالات من ختام الدور الثاني برصيد 35 نقطة .

وحقق البنك الأهلي الفوز في في 10 مباريات، منهم 6 مباريات على ملعبه ، مقابل 4 خارج ملعبه ، وحقق التعادل في 5 مباريات، منهم مباراتين على ملعبه، مقابل 3 تعادلات بالخارج، وتلقى الهزيمة في مباراتين منهم مباراة ملعبه.

سجل لاعبي البنك 22 هدف بواقع 15 هدف على ملعبه، مقابل 7 هدف خارج ملعبه، واستقبل البنك الأهلي في مرماه 9هدف، منهم 6 داخل ملعبه، مقابل 3 بالخارج.

ويبقى لفريق البنك الأهلي 5 في مباريات في حالة عودة النشاط، حيث سيواجه البنك الأهلي في الأسبوع الـ 18 فريق شبان قنا، ثم يستضيف سوهاج في الجولة 19، كما سيلتقي خارج ملعبه مع المنيا في الجولة 20، ثم يواجه على ملعبه فريق بنى سويف، ويختتم البنك الأهلي الموسم خارج ملعبه بمواجهة منتخب بترول أسيوط.

هدافي فريق البنك الأهلي

1- عمرو عزت 7 أهداف
2- إسلام صلاح سولارى 5 أهداف
3- محمد مصطفى ميدو 3 أهداف
4- محمد أحمد لعبه هدفين
5- محمد حامد هدفين
6- على صابر هدف
7-محمد عبد الحميد جيداً هدف
8- الكاميرونى أندريا هدف

ترتيب مجموعة الصعيد

1- بنى سويف 35 نقطة
2- البنك الأهلي 35 نقطة
3- الألومنيوم 32 نقطة
4- شبان قنا 31 نقطة
5- بترول أسيوط 24 نقطة
6- تليفونات بني سويف 23 نقطة
7- سوهاج 22 نقطة
8- المنيا 19 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11- ديروط 11 نقطة
12- طهطا 10 نقاط

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