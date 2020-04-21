مابين"القرآن والقراءة والرياضة".. إسلام جمال يقضي على ملل الحجر المنزلي

للقضاء على الملل الذي نشعر يه جميعًا



وتوجه الفنان إسلام جمال، خلال الفجر الفني بنصيحة لكل متابعيه وجمهوره بأن يلتزموا بالبقاء في المنازل، وإتباع نصائح الدولة للتخلص من هذا الوباء العالمي، متمنيًا من الله أن تنتهي مأساة فيروس كورونا، ويحفظ جميع الشعوب.



يحاول الفنانين استثمار وقتهم خلال فترة حظر التجوال، مابين ممارسة الرياضة والقراءة والجلوس في المنزل، حيث حمل البعض على عاتقه مهام توعية الجمهور ضد فيروس "كورونا" والحد من انتشاره.وكشف "جمال"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل أنشطته الذي يقوم بها في فترة العزل المنزلي قائلًا: "أمارس الركض يوميًا من الساعة الخامسة إلى السادسة مساءًا بمحيط المنزل، وأحيانًا أمارس الرياضة داخل البيت، وأفضل قراءة الكتب في أوقات الفراغ أثناء الحجر المنزلي".وأضاف "إسلام"، قائلًا،: "وأحرص يوميًا على قراءة جزء من القرآن الكريم، ثم الجلوس مع والدتي، والتحدث مع أصدقائي عبر "فيديو كول"،