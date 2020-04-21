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دعم مناطق العزل في الدقهلية بمستلزمات طبية "صور"
الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:54 م
أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، توفير مستلزمات طبية لمناطق العزل بالمدينة الجامعية بالمنصورة، عبارة عن 1000 ملاية سرير و1000 جاون مقدمة من التضامن الاجتماعي وجمعية رسالة فرع أجا.
وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة تسليم المستلزمات اليوم لمنطقة العزل بالمدينة الجامعية لتوفير خدمات إضافية للمرضى هناك، مشيرًا إلى أنه يبذل كل الجهود لتوفير كافة أنواع الدعم للمرضى والمصابين في جميع المستشفيات وفي مقدمتهم مناطق العزل.
وأضاف "مختار" أن هذه الكميات من المستلزمات الطبية وبعض المواد الغذائية والعصائر التي شملت 35 كرتونة عصير، 50 كرتونة مياه، 12 كرتونة مربى، 10 كراتين حلاوة، 5 كراتين جبن مثلثات، تأتي كمرحلة ضمن مراحل لتزويد مناطق العزل الصحي بكافة أنواع المستلزمات الطبية اللازمة لتوفير الرعاية والعناية الكاملة للمرضى وتوفير احتياجاتهم الطبية.
ووجه المحافظ، التحية والتقدير لجمعية مصر الخير وكافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والخير بالدقهلية على تعاونهم المثمر ودعمهم للدولة والمواطنين.
ورافق محافظ الدقهلية خلال تفقد المستلزمات الطبية، الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، والمحاسب السيد عبد الفتاح، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الشبراوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة بأجا.
ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بكورونا إلى 821 حالة
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، خروج 89 مصابا بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 821 حالة حتى اليوم.
تحول نتيجة 1086 حالة مصابة بكورونا معمليا من إيجابية إلى سلبية
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ821 متعافيًا.
تسجيل 189 حالة إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة
وأشار إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.
3333 إصابة بكورونا
وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.
رفع درجة الاستعدادات لمواجهة كورونا
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
تخصيص خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
وزيرة الصحة تشكر القوات المسلحة
وقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالنيابة عن جميع العاملين بالقطاع الطبي، الشكر للقوات المسلحة، لدعمها القطاع الطبي والفرق الطبية من خلال زيارتهم لعدد من مستشفيات العزل والحميات وتقديم شهادات تقدير لهم وتكريمهم لما يقومون به من دور حيوي في خدمة وطنهم.
وأكدت أن ذلك كان له بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية لهم والاستمرار في تأدية واجبهم، كما أثنت على جهود القوات المسلحة في عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية والطرق والميادين.
اجتماع دوري مع الأطباء
وعقدت الوزيرة اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بـ 9 مستشفيات عزل وهم "أبوخليفة، العجمي، 15 مايو، العجوزة، تمي الأمديد، بلطيم، النجيلة، ملاوي ومستشفى قها"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.
ووجهت الشكر لجموع الصيادلة للدور الكبير الذي يقومون به ولما أثبتوه من كفاءة في العمل، ومتابعة توافر المستلزمات الطبية بمستشفيات العزل واشتراكهم في عمليات التقصي، ودورهم الحيوي في تحديث بروتوكولات العلاج.
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