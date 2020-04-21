دعم مناطق العزل في الدقهلية بمستلزمات طبية "صور"

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، توفير مستلزمات طبية لمناطق العزل بالمدينة الجامعية بالمنصورة، عبارة عن 1000 ملاية سرير و1000 جاون مقدمة من التضامن الاجتماعي وجمعية رسالة فرع أجا.





وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة تسليم المستلزمات اليوم لمنطقة العزل بالمدينة الجامعية لتوفير خدمات إضافية للمرضى هناك، مشيرًا إلى أنه يبذل كل الجهود لتوفير كافة أنواع الدعم للمرضى والمصابين في جميع المستشفيات وفي مقدمتهم مناطق العزل.





وأضاف "مختار" أن هذه الكميات من المستلزمات الطبية وبعض المواد الغذائية والعصائر التي شملت 35 كرتونة عصير، 50 كرتونة مياه، 12 كرتونة مربى، 10 كراتين حلاوة، 5 كراتين جبن مثلثات، تأتي كمرحلة ضمن مراحل لتزويد مناطق العزل الصحي بكافة أنواع المستلزمات الطبية اللازمة لتوفير الرعاية والعناية الكاملة للمرضى وتوفير احتياجاتهم الطبية.





ووجه المحافظ، التحية والتقدير لجمعية مصر الخير وكافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والخير بالدقهلية على تعاونهم المثمر ودعمهم للدولة والمواطنين.





ورافق محافظ الدقهلية خلال تفقد المستلزمات الطبية، الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، والمحاسب السيد عبد الفتاح، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الشبراوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة بأجا.



