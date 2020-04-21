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هولندا تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 34134

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:55 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في هولندا، 729 إصابة جديدة بفيروس كورونا و165 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، نقلًا موقع قناة روسيا اليوم.

 

ووفقًا للمعهد الهولندي للصحة (RIVM)، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في هولندا إلى 34134 وبلغت حالات الوفاة 3916.

 

وأشار المعهد الهولندي، إلى أنه يعلن فقط عن الحالات والوفيات التي تم تأكيدها عن طريق الاختبار، في حين أن الأرقام الفعلية أكبر من ذلك.

 

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

 

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.

 

 

 

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هولندا فيروس كورونا ارتفاع عدد الاصابات

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