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عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
مروة هيكل
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق مع "حنين حسام"، الشهيرة بـ"فيديو الدولارات مقابل فتح الكاميرات"، فيما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وستعلن النيابة العامة عما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على فتاة اليوتيوب حنين حسام؛ لقيامها ببث فيديو تُحرض فيه على الفسق والفجور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجار العرض على النيابة المختصة.

تفاصيل الواقعة

وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وموقع الفيديوهات "تيك توك"، فيديو لـ"حنين" تدعو فيه الفتيات للظهور بشكل غير لائق والقيام بأفعال لا تناسب مجتمعنا المصري مقابل مبلغ من المال، ما دفع الأجهزة الأمنية، للقيام بفحص هذا الفيديو.

وأعلنت الأجهزة الأمنية، عن تحركها وفحص الفيديو للتأكد من هوية الفتاة وتحديد مكان تصويره؛ استعدادًا لضبطها حال إصدار أمر بضبطها وإحضارها، فى حال تقديم بلاغات ضدها.

وظهرت "حنين" في فيديو بلغت مدته 180 ثانية، حرضت فيه الفتيات على ارتكاب أفعال لا تناسب طبيعة المجتمع المصري، إذ دعت الفتيات إلى فتح الكاميرات مقابل مبالغ مالية، ادّعت أنّها تتراوح بين 36 حتى 3 آلاف دولار، كما أكدت المصادر أنّه حال ثبوت الاتهام، ستعرض الفتاة على النيابة.

بلاغ للنائب العام

وفي سياق متصل، تقدم سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فتاة اليوتيوب الشهيرة "حنين حسام"، الطالبة بكلية الآثار، بتهمة التحريض على الفسق والدعارة.

وقال سمير في بلاغه، اليوم الثلاثاء، إن "حنين" تعد من أشهر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بالفيديوهات القصيرة "تيك توك"، و"لايكي"، وتستخدم أساليبًا حقيرة مبتذلة منافية للآداب العامة، ومُحرضة على الفسق والدعارة، لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد في تقديم الفيديوهات، ودعوتها لبعض الفتيات فى تقديم محتوى عبر إحدى التطبيقات، الأمر الذى يدر عليهم دخلًا بالدولار.

وتابع: ظهرت حنين في أحد الفيديوهات، داعية الفتيات إلى العمل من المنزل، والعائد المادى يصل إلى مئات الدولارات، قائلة: "أنا عارفة إن فى ناس كتيرة قاعدة فى البيت وأشغالها اتعطلت.. علشان كده أنا عملت وكالة على لايكي، الجروب هيكون بنات بس.. أنا اللي هكون في الجروب، أنا عايزة الجروب بنات بس، مش عايزة أي ولد عشان ده أكل عيش ناس".

وقال سمير صبري: إن حنين حسام اقترفت العديد من الجرائم، أبرزها التحريض على الفسق والفجور، وعقوبة ذلك في قانون العقوبات المادة 178: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

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