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نصيحة أرجنتينية تُبعد لاوتارو مارتينيز عن برشلونة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر
وجه الأرجنتيني هرنان كريسبو، نجم ميلان والإنتر السابق، نصيحة إلى مواطنه لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، ناصحًا إياه بالبقاء في صفوف النيراتزوري لثلاثة أعوام أخرى على الأقل، حتى يكتمل نضجه تماماً، قبل التفكير في خطوة الانتقال لفريق آخر.



قال كريسبو خلال مقابلة مع صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية: "أقول له يجب أن تبقى في صفوف الإنتر دون شك، والسبب بسيط، فقد تألق مع رايسينغ أبيانيدا في الأرجنتين، ومن ثم انتقل للإنتر، وظل بديلاً لماورو إيكاردي في الموسم الأول له، وحالياً هو المهاجم الأساسي للفريق".



وأضاف: "هذا هو أول موسم له كمهاجم أساسي، ومن المبكر التفكير في الرحيل والانتقال لبرشلونة، يحتاج لثلاث سنوات أخرى على الأقل ليكتمل نضجه، وبعد ذلك يمكنه التفكير في الانتقال لفريق آخر".



وأحرز لاوتارو (22 عاماً) 16 هدفاً هذا الموسم خلال 31 مباراة خاضها مع "النيراتزوري"، وبسبب مستواه وأداءه الرائع أظهرت العديد من الفريق الأوروبية رغبتها في الحصول على خدماته.

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