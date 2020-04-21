السكرتير المساعد بالدقهلية تتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا بمراكز المحافظة (صور)



من جانبه كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية السكرتير المساعد بجولة ميدانية مفاجئة على المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز المنصورة ونبروه والسنبلاوين وطلخا للاطمئنان على تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية العمال القائمين على العمل فى هذه المشروعات.



تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزاراء لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على مستوى محافظات مصر حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين.



كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، منال الغندور السكرتير المساعد للقيام بجولة ميدانية مفاجئة للمرور على المشروعات الجارى العمل فى تنفيذها بمراكز المنصورة ونبروه والسنبلاوين وطلخا وذلك للمتابعة والتأكد من قيام مقاولى العمليات لتلك المشروعات بتوفير كافة الوسائل الطبية والمستلزمات الواقية للعمال القائمين على العمل فى هذه المشروعات التى تتمثل فى القفازات والكمامات والجونتيات وكذا تنفيذ أعمال التطهير لمواقع العمل التى تستهدف حمايتهم ووقايتهم من فيروس كورونا.



ففى مركز المنصورة تفقدت السكرتير المساعد مشروع إنشاء الوحدة المحلية بقرية منية محلة دمنة، ومشروع تغطية جانبية طريق المنصورة دكرنس أمام قرية الريدانية، ومشروع إنشاء كبارى الخيارية، وكوبرى دكرنس العلوى، ومشروع إحلال وتجديد قنطرة الشرقاوية، وكوبرى فم ترعة الشرقاوية.



وفى مركز ومدينة ونبروه تم المرور على مشروع إحلال وتجديد مدرسة كفر الجنيه الابتدائية،ومشروع إنشاء مدرسة مصباح موسى بالقرية، وفى مدينه السنبلاوين تم المرور على مشروع استكمال مجمع خدمات والسنبلاوين.



وفى مدينه طلخا تفقدت السكرتير المساعد مشروع إنشاء جناح مدرسة احمد حسن الزيات الثانوية بنين، ومشروع إنشاء مدرسة طلخا المتميزة للغات، وقد تلاحظ أثناء الجولة عدم التزام بعض مقاولى العمليات بتوفير المستلزمات الطبية للعمال أثناء ممارستهم العمل.



وأكدت السكرتير المساعد الحرص الكامل للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على قيام مقاولى العمليات التى يتم تنفيذها بجميع المشروعات بنطاق المحافظة التزامهم بتوفير المستلزمات الطبية للعمال العاملين معهم حرصا على صحتهم وحياتهم.



وأوضحت السكرتير المساعد أن التقرير الذي تم إعداده بتائج حملات المرور اليوم بضرورة تطبيق القرار 248 الذى اصدرة محافظ الدقهلية والذى يتضمن خصم 1% من قيمة التعاقد مع المقاولين لتنفيذ هذه المشروعات لعدم التزامهم بتطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية وسلامة العمال معهم.

تشهد محافظة الدقهلية، استمرارًا للمتابعة والتأكد من تنفيذ الاجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة الدقهلية.