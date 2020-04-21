حسم الأمر.. فرمان فايلر يكتب نهاية القناص مع الأهلي

منح السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر لإدارة الفريق لرحيل نجم الفريق المغربي وليد أزارو في الميركاتو المقبل.

وكان أزارو قد تم إعارته خلال شهر يناير الماضي لفريق الاتفاق السعودي، بعدما قرر فايلر ذلك لعدم الحاجة اليه والتعاقد مع المهاجم اليو بادجي، لتدعيم صفوف الفريق.

وكانت ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول طلب نادي الاتفاق السعودي شراء اللاعب نهائيًا بعدما قدم اللاعب أداء جيد مع الفريق وإقترب الاحمر من الموافقة على ذلك.

ويأتى تفكير فايلر فى بيع وليد أزارو بسبب وجود تحفظات من على طريقة أداء اللاعب، بالإضافة إلى عدم التركيز أمام المرمى لتسجيل الفرص.