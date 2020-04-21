اطمئنوا.. 5 معلومات عن مخزون السلع في مصر

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعدد من دول العالم، وظهوره بعدة محافظات مصرية، بدأ البعض يشعر بالقلق من إمكانية أن يكون المخزون السلعي في البلاد يعاني من أزمات، حتى أعلن المسئولين عدة مفاجآت مطمئنة عنه.





حيث بدأ عدد من المواطنين اللجوء إلى تخزين السلع بشكل مبالغ فيه، خوفا من اختفاء السلع، وهو الأمر الذي أدى إلى خروج رجال مؤسسات الدولة لإعلان تفاصيل المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية وطمأنة المواطنين وطالبوهم بعدم التكالب على شراء السلع.





ولعل آخر هؤلاء كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الذي دعا المواطنين إلى عدم الخوف من نفاذ السلع الغذائية من الأسواق، وطالبهم بعدم اللجوء إلى التخزين، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس التي عقدت اليوم الثلاثاء.





وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" كل ما تريد معرفته عن مخزون السلع في مصر خلال الفترة الحالية:





1.مخزون السلع في الوقت الحالي يكفي لمدة 4 أشهر، وأعلن ذلك كل من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب وكذلك أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين.





2.وزارة التموين تعمل على توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية والأساسية ويوجد احتياطي استرايجى آمن من السلع الأساسية من البقوليات والشاي والسمنة والأرز والزيت وغيرها من السلع الأساسية.





3.هناك بعض السلع تكفي لمدة 6 أشهر مثل اللحوم والدواجن المجمدة والطازجة والسكر، حسب ما أعلنت وزارة التموين.





4.وزارة التموين تبحث إنشاء مخازن استراتيجية عملاقة للسلع الأساسية؛ بما في ذلك القمح في 7 محافظات، وذلك لتعزز مخزون مصر من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والقمح، لتغطية 8 إلى 9 أشهر مقارنة بالمستويات الحالية التي تغطي 4 إلى 6 أشهر.





5.منذ أيام أعلنت شعبة الأرز فى اتحاد الصناعات توافر 5.5 مليون طن مخزون يكفى حاجة الأسواق 16 شهرا.





وحسب آخر الإحصائيات، فسجل فيروس كورونا أكثر من 2 مليون و500 ألف حالة إصابة في مختلف دول العالم، فيما سجلت أعداد حالات الشفاء 658 ألف، كما تخطت حالات الوفاة حاجز الـ 171 ألف حالة، وذلك حسب موقع "ورلد ميترز" الذي يعتمد على الأرقام الرسمية للدول.





وفي مصر، سجلت البلاد 3333 حالة حتى الآن ولكن تحولت نتائج التحاليل من إيجابية لسلبية لـ 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 تعافوا وخرجوا من مستشفيات العزل، ولكن توفي حتى الآن 250 حالة.



