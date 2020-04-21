تفاصيل عقوبة كهربا بسبب الزمالك





انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة عن تطبيق عقوبة ضخمة على محمود عبد المنعم كهربا نجم نادي الزمالك السابق والأهلي الحالي.





وكانت كل الأنباء تشير إلى تطبيق عقوبة تصل إلى ١٠٠ مليون جنية على كهربا بسبب انضمامه للأهلي في الصيف رغم عدم انتهاء عقده مع الأبيض.





ونفى أحد المسؤولين عن قضية كهربا مع الزمالك كل هذه الأنباء مؤكدا أنه من المتوقع أن تكون عقوبة كهربا إيقاف لمدة ٤ شهور مع دفع مبلغ ١٠ مليون جنية ولن يتم تطبيق أي عقوبات على الأهلي.



