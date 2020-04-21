خبر سار بشأن عودة الدوري الإيطالي

كشفت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عن موقف الأندية من استئناف الكالتشيو.





وأعلنت الرابطة، عن موافقة جميع الأندية في استئناف المنافسات المتوقفة منذ التاسع من مارس (آذار) الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.





وكتبت الرابطة في بيان لها: "اجتمعت الجمعية العمومية لرابطة الدوري هذا الصباح عبر الفيديو وأكدت، من خلال تصويت بالإجماع للأندية الـ20 المشاركة، نيتها إكمال الموسم الرياضي 2019-2020".





وأوضحت الرابطة أن استئناف الدوري لن يحصل إلا "إذا سمحت الحكومة به، مع الاحترام الكامل لمعايير حماية الصحة والسلامة".





ويتعين على الاتحاد الإيطالي أن يقدم الأربعاء، إلى وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا البروتوكول الطبي الذي تم وضعه للسماح باستئناف المسابقة.





ويتوقع البروتوكول أن يستأنف اللاعبون التدريبات في مجموعات صغيرة وتحت مراقبة طبية صارمة، اعتباراً من الرابع من مايو (أيار)، وهو التاريخ الذي تخطط فيه الحكومة لبدء تخفيف إجراءات العزل التام المفروضة في إيطاليا منذ العاشر من مارس (آذار).





وستكون الخطوة التالية بعد ذلك هي استئناف خوض المباريات في نهاية مايو (أيار) أو بداية يونيو (حزيران).





كما أضافت الرابطة أن أي استئناف للمنافسة سيكون "وفقاً للمؤشرات التي قدمتها الاتحادات الدولي والأوروبي والإيطالي".





وكان وزير الرياضة أعلن مساء الإثنين: "لا أقدم أي ضمانات لاستئناف البطولة أو التمارين يوم 4 مايو (أيار)، إذا لم تكن الظروف في البلاد ملائمة".





وكان رئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا أعلن من جهته الجمعة أن الذين يعارضون استئناف الموسم "لا يحبون كرة القدم ولا الإيطاليين".





وسجلت إيطاليا أكثر من 24 ألف وفاة بسبب فيروس كوفيد-19.