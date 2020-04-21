Advertisements

محافظ الفيوم: الإنتهاء من إعادة تأهيل 270 منزلًا بقرى الفيوم بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
ريهام على
قام الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ بتسليم 30 منزلًا للأسر الأولى بالرعاية بقرية مراد الجندى التابعة لمركز طامية بعد إعادة تأهيلها، ضمن المرحلة الثانية التى يقوم بها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان لإعادة تأهيل وتطوير 270 منزلًا في 9 قرى بمحافظة الفيوم بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد عددًا من المنازل التي تم إعادة تأهيلها بقرية مراد الجندى، والتى شملت التسقيف والتشطيب الكامل للمنازل من محارة وأعمال النجارة والطلاء والسيراميك، بالإضافة الى توصيل كافة المرافق، كما قام المحافظ بتسليم عدد من المساعدات العينية على المستحقين بتلك المنازل.

وأضاف "التوني" أن القرى التى تم تسليم المنازل بها اليوم شملت 9 قرى ب 5 مراكز بالمحافظة، هى قرى المشرك قبلى والمشرك بحرى والنزلة والحامولى بمركز يوسف الصديق، وقرية السعدة البحرية بمركز اطسا، وقريتى جويلى وابجيج بمركز الفيوم، وقرية الحجارة بمركز سنورس، بالاضافة الى قرية مراد الجندى بطامية لافتًا أنه تم إعادة تأهيل 30 منزلًا بكل قرية من تلك القرى.

وأعرب المحافظ عن تقديرة لجهود صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان فى إعادة إعمار وتأهيل المنازل بعدد من القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، لافتًا الى جهود الدولة من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.


محافظ الفيوم يزور الفرق الطبية في الحجر الصحي بالمدينة الجامعية


زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الفرق الطبية التي تم حجرها بالمدينة الجامعية، للإطمئنان عليهم والاستماع الى مطالبهم، مؤكدًا على توفير إحتياجاتهم من المستلزمات الوقائية والمنظفات.

صرح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ استمع خلال الزيارة للأطقم الطبية، وأكد لهم توفير كافة احتياجاتهم وتلبية مطالبهم، موجهًا مديرية الصحة بتوفير فريق طبي متواجد على مدار الساعة، وكذا توفير أدوات النظافة والمطهرات والكمامات اللازمة، ومتابعة تطهير وتعقيم أماكن إقامتهم بشكل دوري.

وقال المحافظ في حديثه للجيش الابيض أنه تواصل هاتفيًا مع السيدة وزيرة الصحة، ووجهت الوزيرة بإرسال فريق طبي من قطاع الطب الوقائي بالوزارة لفحص جميع الحالات والاشراف الطبي، وكذلك التأكد من تطهير وتعقيم المستشفى العام لتعود للعمل بكامل طاقتها بعد توقف عدد من الأقسام.

وناشد محافظ الفيوم، الفرق الطبية الموجودة بالمدينة الجامعية، بضرورة التحلي بالهدوء والاهتمام باتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم، مؤكدًا أنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لسلامتهم.
محافظ الفيوم: الإنتهاء من إعادة تأهيل 270 منزلًا بقرى الفيوم بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"
محافظ الفيوم: الإنتهاء من إعادة تأهيل 270 منزلًا بقرى الفيوم بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"
محافظ الفيوم: الإنتهاء من إعادة تأهيل 270 منزلًا بقرى الفيوم بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"
محافظ الفيوم: الإنتهاء من إعادة تأهيل 270 منزلًا بقرى الفيوم بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"
محافظ الفيوم: الإنتهاء من إعادة تأهيل 270 منزلًا بقرى الفيوم بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"
محافظ الفيوم: الإنتهاء من إعادة تأهيل 270 منزلًا بقرى الفيوم بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"
محافظ الفيوم: الإنتهاء من إعادة تأهيل 270 منزلًا بقرى الفيوم بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"
محافظ الفيوم: الإنتهاء من إعادة تأهيل 270 منزلًا بقرى الفيوم بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"

أخبار تهمك

بعد ضم السعيد وفتحي.. بيراميدز حاول خطف نجم الأهلي الأول

منذ 39 دقيقة

تفاصيل عقوبة كهربا بسبب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحرك وطني من رجال القوات المسلحة لمواجهة كورونا

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل بالفيديو.. ضربة موجعة من القوات المسلحة لأوكار الأسلحة والمخدرات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. النيابة تنفي الاتهامات المنشورة ضد حنين حسام

منذ ساعة و نصف

خليفة صلاح الأقرب.. الأهلي يقترب من حسم بديل رمضان صبحي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

رد عاجل من "التعليم" على سقوط "سيستم" امتحانات أولى الثانوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ ساعتين و 9 دقيقة

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وزير الأوقاف يرد على هجوم السوشيال ميديا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

حسم الأمر.. فرمان فايلر يكتب نهاية القناص مع الأهلي

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:56 م

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

02:55 م

عاجل.. تحرك وطني من رجال القوات المسلحة لمواجهة كورونا

04:49 م

عاجل.. النيابة تنفي الاتهامات المنشورة ضد حنين حسام

04:30 م

عاجل.. وزير الأوقاف يرد على هجوم السوشيال ميديا

03:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم