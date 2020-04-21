محافظ الفيوم: الإنتهاء من إعادة تأهيل 270 منزلًا بقرى الفيوم بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"



وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد عددًا من المنازل التي تم إعادة تأهيلها بقرية مراد الجندى، والتى شملت التسقيف والتشطيب الكامل للمنازل من محارة وأعمال النجارة والطلاء والسيراميك، بالإضافة الى توصيل كافة المرافق، كما قام المحافظ بتسليم عدد من المساعدات العينية على المستحقين بتلك المنازل.



وأضاف "التوني" أن القرى التى تم تسليم المنازل بها اليوم شملت 9 قرى ب 5 مراكز بالمحافظة، هى قرى المشرك قبلى والمشرك بحرى والنزلة والحامولى بمركز يوسف الصديق، وقرية السعدة البحرية بمركز اطسا، وقريتى جويلى وابجيج بمركز الفيوم، وقرية الحجارة بمركز سنورس، بالاضافة الى قرية مراد الجندى بطامية لافتًا أنه تم إعادة تأهيل 30 منزلًا بكل قرية من تلك القرى.



وأعرب المحافظ عن تقديرة لجهود صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان فى إعادة إعمار وتأهيل المنازل بعدد من القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، لافتًا الى جهود الدولة من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.





محافظ الفيوم يزور الفرق الطبية في الحجر الصحي بالمدينة الجامعية





زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الفرق الطبية التي تم حجرها بالمدينة الجامعية، للإطمئنان عليهم والاستماع الى مطالبهم، مؤكدًا على توفير إحتياجاتهم من المستلزمات الوقائية والمنظفات.



صرح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ استمع خلال الزيارة للأطقم الطبية، وأكد لهم توفير كافة احتياجاتهم وتلبية مطالبهم، موجهًا مديرية الصحة بتوفير فريق طبي متواجد على مدار الساعة، وكذا توفير أدوات النظافة والمطهرات والكمامات اللازمة، ومتابعة تطهير وتعقيم أماكن إقامتهم بشكل دوري.



وقال المحافظ في حديثه للجيش الابيض أنه تواصل هاتفيًا مع السيدة وزيرة الصحة، ووجهت الوزيرة بإرسال فريق طبي من قطاع الطب الوقائي بالوزارة لفحص جميع الحالات والاشراف الطبي، وكذلك التأكد من تطهير وتعقيم المستشفى العام لتعود للعمل بكامل طاقتها بعد توقف عدد من الأقسام.



وناشد محافظ الفيوم، الفرق الطبية الموجودة بالمدينة الجامعية، بضرورة التحلي بالهدوء والاهتمام باتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم، مؤكدًا أنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لسلامتهم.

قام الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ بتسليم 30 منزلًا للأسر الأولى بالرعاية بقرية مراد الجندى التابعة لمركز طامية بعد إعادة تأهيلها، ضمن المرحلة الثانية التى يقوم بها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان لإعادة تأهيل وتطوير 270 منزلًا في 9 قرى بمحافظة الفيوم بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه.