ديفيد سيلفا يقترب من العودة إلى فالنسيا

اقترب النجم الإسباني ديفيد سيلفا، من العودة إلى فريقه السابق فالنسيا بعقد لمدة 3 مواسم.





وأوضحت ذلك شبكة (ESPN) الرياضية، التي أشارت أيضاً إلى أنه بالإضافة إلى فالنسيا، يتواصل ناديا يوفنتوس الإيطالي وإنتر ميامي من الدوري الأمريكي مع لاعب الوسط الإسباني.





ووفقاً للمعلومات، تسببت أزمة كورونا المستجد "كوفيد-19" في حدوث انتكاسة في المفاوضات بين "الخفافيش" وسيلفا، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة باللاعبين الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو (حزيران) المقبل، دون معرفة موعد انتهاء الموسم الحالي.





وأمضى لاعب الوسط (34 عاماً) 10 مواسم مع السيتي، الذي انتقل إليه في صفقة سمحت للنادي الإسباني بالحصول على أكثر من 30 مليون يورو.





وتوج سيلفا بالعديد من الألقاب منها مونديال كأس العالم 2010 مع إسبانيا، كما توج 4 مرات بلقب البريميير ليغ ولقبين لكأس الاتحاد وأربعة ألقاب لكأس الرابطة مع "السيتيزنس".