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البورصة الأمريكية تواصل التراجع في مستهل التعاملات

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:03 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
واصلت مؤشرات البورصة الأمريكية التراجع في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، مع  اللحظات غير المسبوقة التي يعيشها سوق النفط مع انهيار الخام الأمريكي تسليم مايو والذي تنتهي صلاحيته اليوم أدنى الصفر جراء عدم وجود مساحة كافية للتخزين مع تراجع الطلب بسبب فيروس كورونا.

وانتقلت عدوى الانهيار إلى خام برنت القياسي والذي تهاوى 30 بالمائة في وقت سابق من التعاملات قبل أن يقلص خسائره نسبياً.

كما يواصل المستثمرون مراقبة انتشار وباء كورونا وخطة الولايات المتحدة لإعادة فتح الاقتصاد رغم ارتفاع عدد الإصابات إلى 787.9 ألف حالة ووفاة ما لا يقل عن 42 ألف شخص.

وفي تصريحات بالأمس، قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيوقع أمراً تنفيذياً بتعليق الهجرة مؤقتًا إلى الولايات المتحدة لحماية الوظائف.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، تراجع سهم "أي.بي.إم" بأكثر من 6 بالمائة بعد تراجع إيرادات الشركة التكنولوجية بأكثر من توقعات المحللين.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2 بالمائة إلى 23172.3 نقطة فاقداً 478 نقطة تقريباً.

كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.7 بالمائة مسجلاً 2774.3 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 1.2 بالمائة إلى 8466.4 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 100.388.

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