في أولى ساعات رفع الحظر عن المعتمدية.. تشميع مقهى بمدخل القرية

فى أول ساعات رفع الحجر الصحي عن قرية المعتمدية بمدينة كرداسة، ضبطت أجهزة محافظة الجيزة، مقهى بمدخل قرية المعتمدية، قام بالفتح واستقبال المواطنين.









ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مدينة كرداسة بسرعة التوجه الى المقهى المخالف وتشميعه مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المقهى وذلك لعدم التزامه بالقرارات الصادرة من مجلس الوزارء والخاصه بحظر فتح المقاهى والكافيتريات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه للحد من أى تجمعات لمواجهة فيروس كورورنا حفاظاً على سلامه المواطنين‪ .‬





وأكد راشد أنه تم غلق وتشميع المقهى تماما ومصادرة كل محتوياتها من كراسى ومستلزمات والشيش وغيرها ليكون إجراء رادع حيال كل من يخالف قرارات الدولة فى حربها لمواجهة فيروس كورونا‪ .‬





وكلف محافظ الجيزة نائبه السيد إبراهيم الشهابى بالمتابعه الدورية مع المراكز والمدن لمتابعة التزام المحال والكافيتريات والمقاهى والمنشأت بالقرارات الصادره من مجلس الوزراء.





أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رفع الحجر الصحي عن قرية المعتمدية بكرداسة، والتي تبلغ تعدادها نحو 100 ألف نسمة، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي البالغة 14 يومًا، والتأكد من سلامة المواطنين والمخالطين للحالات التي قد سبق إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على التعليمات الواردة من وزارة الصحة‪.‬





ووجه محافظ الجيزة، الشكر لأهالي قرية المعتمدية لتعاونهم مع أجهزة المحافظة وتفهمهم للأجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها حفاظا على سلامتهم‪ .‬





وأكد أن الحرص على سلامة وأمان المواطنين هي أولى الاهتمامات بالدولة من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي من مواطني المحافظة بشكل عام، وتم وضع القرية تحت الحجر الصحي بناءً على التعليمات الواردة من وزارة الصحة حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين كإجراء وقائي واحترازي لمنع انتشار العدوى.





وأشار "راشد" إلى أنه خلال فترة الحجر الصحي على القرية، تم وضع خطه محددة لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات المواطنين وتسهيل سبل المعيشة للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر الصحي وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية الى جانب توفير عدد من سيارات الإسعاف المتمركزة لخدمات الطوارئ والخدمات الطبيه اللازمة لأهالي القرية‪ .‬



