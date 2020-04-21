عقب إطلاق "فروع المالديف" عليها.. خبير علوم بحار يكشف سبب نقاء شواطئ الإسكندرية





وقد أجاب الدكتور محمد سعيد أستاذ الفيزياء البحرية في المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية إلى "الفجر" عن أسباب نقاء المياه، بأن طبيعة مياه البحر الأبيض المتوسط نقية، وأنه بفعل محطة طلمبات المكس المعالجة لمياه الصرف المستخدمة، وضخها يوميًا 6 مليون متر مكعب من المياه المعالجة، فأنه يتغير لون مياه البحر، وأن تيار الهواء عندما يأتي من غرب المكس إلى شرق المحافظة، تتغير لون مياه الشواطئ.





وأنه خلال الأيام الحالية فأن تيار الهواء شمالي شرقي إلى شرقي، وتتحرك مياه البحر من الشرق إلى الغرب، فالبتالي يتم الحفاظ على لون المياه الأصلي ودرجه نقاؤها، نافيًا أن عدم الاستحمام في مياه البحر من رواد الشواطئ، هو السبب الأصلي في نقاء لون المياه.



61 شاطئ



وتغلق محافظة الإسكندرية الـ 61 شاطئ على مستوى المحافظة والمسطحات الشاطئية في النوادي ومراكز الشباب، ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما منعت لأول مرة أمس الأثنين خلال عطلة شم النسيم السير على كورنيش البحر، وتوفير مسارات بديلة، ومنع الرحلات الداخلية إلى المحافظة.



11 حالة وفاة بـ"كورونا"



أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، عن خروج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى الأمس.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.



3333 إصابة بـ"كورونا"



وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأمس، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



حالة من الانبهار والاستغراب أصابت سكان محافظة الإسكندرية من نقاء مياه البحر وصفاء اللون منذ أمس خلال يوم عيد شم النسيم، مما دفع رواد الفيس إلى المشاركة بفيديوهات عن لون المياه من عدة شواطئ في العجمي وأبو قير والنخيل، حتى أطلقوا على الشواطئ اسم "فرع المالديف".