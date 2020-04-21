"بدون خالد النبوي".. ريهام حجاج تغازل جمهورها مع أبطال "لما كنا صغيرين"

نشرت الفنانة ريهام حجاج، مجموعة من الصور لها مع طاقم العمل الخاص بمسلسل "لما كنا صغار"، ولكن حدث شيئ غريب أثار فضول ودهشة الجمهور وهو غياب الفنان خالد النبوي عن الصور، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وعلقت "ريهام" علي الصور قائلة: "لما كنا صغيرين"، وهو اسم المسلسل التي شاركت فية مع الفنان خالد النبوي والفنان محمود حميدة والذي سيعرض في رمضان 2020.





وتبادل جمهور "حجاج" معها التعليقات حيث قالو: "لية مفيش ولا صورة مع الفنان خالد النبوي معقول، بطل المسلسل خالد النبوي، بحبك اوي أكيد هيكون جميل، اللوك رائع"





يذكر أن مسلسل “لما كنا صغيرين” بطولة الفنان محمود حميدة ، والفنان خالد النبوي ، والفنانة ريهام حجاج ، والفنانة نسرين أمين ، والفنانة نبيل عيسى ، والفنان محمود حجازي ، والدكتور أشرف زكي ، وعدد الفنانين الآخرين.