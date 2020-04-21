قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة، عن قطع الخدمة في بعض المناطق المحافظة غدا، لإجراء بعض أعمال الصيانة.





وقالت شركة مياه الشرب بالقاهرة، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إنه نظراً لقيامها بأعمال لحام على خط المياه قطر 600 مم بمنطقة مدينة نصر، الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق "جامعة الأزهر – فندق الماسة – مستشفى دار الفؤاد – قاعة المؤتمرات – استاد القاهرة- محلق المنطقة الأولى".





وكذلك قطعها عن "عمارات التوفيق- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – الشئون المالية للقوات المسلحة – عمارات السينما – مستشفى التأمين الصحي – المنطقة الأولى"، وذلك اعتبارا من الساعة السادسة يوم الأربعاء الموافق 22-4-2020 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الخميس 23-4-2020.





وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.





وفي سياق آخر، زار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، صباح اليوم، ورشة لتصنيع الملابس الجاهزة بمدينة الأسمرات يعمل بها 225 عاملة من سكان الاسمرات وتضم 4 خطوط إنتاج تغطى احتياجات السوق المحلي وتستعد للتصدير الأسبوع القادم، بالإضافة إلى خط لتدريب وتأهيل العمالة الجديدة.





وأشاد المحافظ خلال الجولة بجودة المنتج، وقرر صرف منحة للعاملات داخل الورشة، مؤكدا حرص المحافظة على توفير فرص عمل لسكان الأسمرات خاصة المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات من خلال إنشاء مصانع صغيرة لصناعة الملابس والسجاد اليدوى والسبح صديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن المحافظة نظمت عدد من المعارض الخاصة لتسويق منتجات المدينة.









وأشار المحافظ إلى أن الإنتاج مستمر داخل الورشة لتلبية احتياجات السوق المحلي مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





توزيع سلع غذائية على مليون أسرة





وأعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن محافظة القاهرة ستقوم بتوزيع مواد غذائية أساسية على مليون أسرة من محدودي الدخل والعمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة، والأسر الأكثر احتياجًا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، بالتنسيق مع مديرية تضامن القاهرة والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وعدد من المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني تفعيلًا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





جاء ذلك خلال الحفل الذي شهده المحافظ، لتوزيع عدد من السلع الغذائية على المستحقين بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بحضور عز فرغل، رئيس الاتحاد وعدد من قيادات المحافظة.



