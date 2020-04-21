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نيويورك تسجل 481 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:08 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 481 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

ويذكر أن أعلن حاكم نيويورك آندرو كومو، الأحد، سكان الولاية بضرورة استمرار الحذر رغم تراجع معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 

وقال كومو، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إنه: "إذا استمرت هذه البيانات وهذا الاتجاه، فسنكون قد تجاوزنا الذروة، وكل الدلائل في هذه المرحلة توضح أننا نشهد انخفاضا".

إلا أن كومو استدرك محذرا من أن "الأمور لن تعود سريعا إلى أوضاع ما قبل انتشار الوباء في الولاية"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. 

وأضاف أن "الوحش (كورونا) لا يزال حيا ويمكن أن ينهض مجددا"، محذرا من تخفيف إجراءات الإغلاق في وقت مبكر للغاية.

ويأتي الاتجاه الهبوطي في معدل دخول المصابين إلى المستشفيات جراء فيروس كورونا بمثابة راحة تحتاج إليها ولاية نيويورك، بؤرة تفشي المرض في الولايات المتحدة التي سجلت ما يقرب من 14000 وفاة، بما في ذلك 504 أشخاص في الساعات الـ24 الماضية.

واقتربت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة من 40 ألف حالة وفاة اليوم الأحد، وفقا لحصيلة جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وهي أعلى حصيلة مسجلة في العالم.


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