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إجراءات صارمة من 'الأعلى للإعلام' ضد مروجي الفتن بسبب 'كورونا'

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:17 م
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون، ضد أي مخالفة تتضمن تحريضًا أو إثارة للفتن بين الرأي العام، فيما يخص الإجراءات الاحترازية التي تتخدها الدولة لمكافحة وباء كورونا.

وأشار المجلس في بيان له، إلى متابعة لجانه المختصة لكافة ما ينشر أو يبث على الصحف ووسائل الإعلام، المتضمنة لآراء تثير الفتن بين أبناء الأمة، وخاصةً فيما يتعلق بإعادة  فتح دور العبادة.

وقال المجلس في بيانه، إن الجهات المختصة "الأزهر، الكنيسة، وزارة الأوقاف"، قد أعلنت رأيها في تلك الموضوعات/ والتي جاءت جميعها متفقه مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفت المجلس إلى ضرورة الالتزام التام من جانب الصحف ووسائل الإعلام، بدعم الإجراءات التى تتخذها الدولة في هذا الشأن، حمايةً لأرواح المواطنين.

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