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ريال مدريد يحسم مصير الزجاجي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:20 م
ريال مدريد
ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية بريطانية، إلى ريال مدريد الإسباني حسم موقفه من رحيل أو بقاء أحد نجوم فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الويلزي جاريث بيل سيظل ضمن صفوف ريال مدريد، حيث لا يزال يتبقى عامان في عقده مع النادي، رغم علاقته المتوترة بالفرنسي زين الدين.




وأضافت الصحيفة: "النادي الإسباني أبلغ نجم توتنهام الإنجليزي السابق، بأنه سيسعدهم استمراره مع الفريق".



وتابعت: "افتقار ريال مدريد للأموال في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مشروع تطوير إستاد سانتياغو برنابيو، الذي يصل إجمالي تكلفته إلى 500 مليون يورو، قد أدى إلى تعليق النادي إبرام أي صفقات كبيرة.




وكانت تقارير صحافية، أشارت إلى اقتراب رحيل بيل عن ريال مدريد، لكن راتبه الأسبوعي البالغ 650 ألف يورو يمثل عقبة في طريق انضمامه إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي.

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