البورصات الخليجية تتراجع بضغط من إنهيار أسعار النفط

تراجعت البورصات الخليجية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع بقاء العقود الآجلة للنفط الأمريكي في المنطقة السلبية بسبب مخاوف من أن الولايات المتحدة لن يكون لديها متسع لمزيد من المخزونات وسط تخمة في المعروض بسبب تبعات إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.





وبحلول الساعة 1106 بتوقيت جرينتش، جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو أيار عند سالب سبعة دولارات للبرميل ارتفاعا بمقدار 30.63 دولار من إغلاق يوم الاثنين عندما أغلقت تلك العقود عند انخفاض بلغ سالب 37.63 دولار للبرميل.





وتراجعت العقود الآجلة لبرنت تسليم يونيو 4.1 دولار بما يعادل نحو 16 بالمئة إلى 21.48 دولار للبرميل.





وهبط مؤشر السوق السعودية 1.6 بالمئة مع تراجع سهم أرامكو اثنين بالمئة ونزول سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 3.9 بالمئة.





وأغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء على انخفاض 3.1 بالمئة بعد أن أعلنت التنازل عن نصيب صندوق الاستثمارات العامة في الأرباح عن العام المالي 2019. ويملك الصندوق أكثر من 74 بالمئة من إجمالي أسهم الشركة.





وأعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الشهر الماضي خفضا يقارب الخمسة بالمئة في ميزانيتها للعام الجاري، بما يوازي نحو 50 مليار ريال، وقالت إنها ستعيد تقييم الإنفاق وفقا للتطورات في سوق النفط وفي تبعات الجائحة.





وفي دبي، تراجع المؤشر 3.3 بالمئة، وفقد أكبر بنوك الإمارة، الإمارات دبي الوطني، 4.8 بالمئة وبنك دبي الإسلامي 4.1 بالمئة.





وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني يوم الاثنين أنه حقق ربحا صافيا 2.08 مليار درهم (566.33 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، بانخفاض 24 بالمئة عن نفس الفترة قبل سنة.





وانخفض مؤشر أبوظبي 2.7 بالمئة، بفعل نزول سهم بنك أبوظبي الأول 4.9 بالمئة.





وخسر مؤشر سوق الأسهم القطرية 1.4 بالمئة، وهبط سهم بنك قطر الوطني 2.3 بالمئة ومسيعيد للبتروكيماويات 2.3 بالمئة.