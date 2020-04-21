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محافظ أسوان يطمئن على توافر السلع بأسعار مخفضة ويطالب المواطنين الإلتزام بالإجراءات الوقائية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تأمين سلامة المواطنين والحفاظ على صحتهم ضمن الإجراءات المشددة من المحافظة لمجابهة مرض كورونا المستجد أعطى المحافظ توجيهاته بسرعة التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء لدراسة تنفيذ إنشاء مشروع السوق الحضارى المواجه لصالة القوات المسلحة المغطاة بمنطقة الجيش وذلك على مساحة 1660 م2 على أن يشمل بيكات لبيع المنتجات الأساسية ومعرض للأسر المنتجة ومبانى خدمية من أجل تفريغ السوق السياحى والأسواق الفرعية له من الباعة الجائلين.


جاء ذلك أثناء جولة محافظ أسوان بالموقع المقترح للسوق الحضارى، بالإضافة إلى قيامه بجولة مفاجئة لمكتب بريد البوسته القديمة، وأيضًا داخل أسواق الشواربى والحارث والأسواق الجانبية بشارع المدارس وأيضًا تفقد عمارة شمت المواجهة لهذه الأسواق.


ووجه اللواء أشرف عطية مديرية الصحة إلى إستكمال أعمال التعقيم والتطهير للعمارة السكنية التى شهدت إصابة أحد السكان المقيمين بها بمرض كورونا، علاوة على الإستمرار فى المسح الطبى وأخذ العينات من جميع المقيمين بها.


وشدد على مسئولى مجلس المدينة وشرطة المرافق بضرورة إحكام السيطرة ورفع الإشغالات لتخفيف التكدس والزحام داخل الأسواق.


وطالب أشرف عطية أثناء إستماعه لشكاوى ومطالب المواطنين بضرورة تنفيذهم للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا من خلال إرتداء الكمامات والجوانتى والبعد عن التجمعات والإختلاط والإلتزام بمسافات متباعدة أثناء شراء إحتياجاتهم من المحلات التجارية المختلفة.

وخلال مروره الميدانى رصد عطية وجود تجمع من المواطنين أمام البوسته القديمة حيث كلف مسئولى البريد بتنظيم عملية الدخول والخروج وتوفير مقاعد إنتظار للجمهور لتخفيف التجمعات أثناء صرف مستحقاتهم المالية.


كما أطمئن المحافظ على توافر جميع السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية بأسعار مخفضة داخل مجمع المصرية الإستهلاكى التابع لوزارة التموين.

وطالب من العاملين وشباب المتطوعين بنشر الوعى بين المترددين على المجمع والأسواق للحد من الإزدحام وإتباع التعليمات الإرشادية الوقائية.
محافظ أسوان يطمئن على توافر السلع بأسعار مخفضة ويطالب المواطنين الإلتزام بالإجراءات الوقائية
محافظ أسوان يطمئن على توافر السلع بأسعار مخفضة ويطالب المواطنين الإلتزام بالإجراءات الوقائية
محافظ أسوان يطمئن على توافر السلع بأسعار مخفضة ويطالب المواطنين الإلتزام بالإجراءات الوقائية
محافظ أسوان يطمئن على توافر السلع بأسعار مخفضة ويطالب المواطنين الإلتزام بالإجراءات الوقائية
محافظ أسوان يطمئن على توافر السلع بأسعار مخفضة ويطالب المواطنين الإلتزام بالإجراءات الوقائية
محافظ أسوان يطمئن على توافر السلع بأسعار مخفضة ويطالب المواطنين الإلتزام بالإجراءات الوقائية
محافظ أسوان يطمئن على توافر السلع بأسعار مخفضة ويطالب المواطنين الإلتزام بالإجراءات الوقائية
محافظ أسوان يطمئن على توافر السلع بأسعار مخفضة ويطالب المواطنين الإلتزام بالإجراءات الوقائية
محافظ أسوان يطمئن على توافر السلع بأسعار مخفضة ويطالب المواطنين الإلتزام بالإجراءات الوقائية
محافظ أسوان يطمئن على توافر السلع بأسعار مخفضة ويطالب المواطنين الإلتزام بالإجراءات الوقائية

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