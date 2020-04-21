بعد ضم السعيد وفتحي.. بيراميدز حاول خطف نجم الأهلي الأول

يبدو أن سوق الانتقالات الصيفية بدأ مبكرا في مصر، فبعدما نجح فريق بيراميدز في التعاقد مع نجم الأهلي أحمد فتحي، في صفقة أثارت ضجة كروية كبيرة، اشتعل الصراع من جديد على صفقة قوية.

وحاول مسئولو بيراميدز ضم رمضان صبحي نجم فريق هيدرسفيلد الإنجليزي والمعار حاليا للأهلي.

وأكد مصدر مقرب من رمضان صبحى أن نادى بيراميدز دخل فى مفاوضات شفهية فقط للحصول على خدمات اللاعب بعد انتهاء إعارته للأهلى.

وأوضح المصدر، ان رمضان صبحي اعتذر للمسئول الذى تحدث معه وأكد أنه يتطلع للعودة من جديد لأوروبا، وحال استمراره في مصر سيفضل الاستمرار مع الأهلي، مؤكداً في الوقت ذاته احترامه الشديد لإدارة بيراميدز.

ويتواجد عدد كبير من لاعبي الأهلي السابقين داخل بيراميدز حاليا، في مقدمتهم عبد الله السعيد نجم القلعة الحمراء السابق، بالإضافة لانضمام ثنائي جديد وهما أحمد فتحي وشريف إكرامي.