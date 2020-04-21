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الكينج يتبرع لمعهد أورام أسوان والأخير تتوجه بالشكر

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:33 م
محمد منير
محمد منير
الفجر الفني
تبرع الكينج محمد منير، بأجهزة ومستلزمات طبية لمستشفى أورام أسوان، وذلك بعد أزمة فيروس كورونا الذي استهلك عدد كبير من المستلزمات الطبية.

وحرص معهد أورام أسوان على توجيه خطاب شكر للمطرب محمد منير على دعمه للمعهد بعدد من الأجهزة الطبية.

وتقدم النائب ياسين عبدالصبور، نائب دائرة النوبة بالشكر لمحمد منير في بيان لدعمه معهد أورام أسوان ببعض الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية»، لافتًا إلى أنه قام بإنهاء الإجراءات القانونية المطلوبة بين الطرفين.

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