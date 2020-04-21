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الرقابة الإدارية تضبط مخزن مستلزمات طبية وأدوية غير مسجلة في قنا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، من ضبط مخزن مستلزمات طبية وأدوية غير مسجلة في وزارة الصحة، خلف مستشفى الهلال الأحمر بمدينة قنا، خلال حملة مكبرة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، والتفتيش الصيدلي، ومصلحة الضرائب.

وأسفرت الحملة عن ضبط أصناف متعددة من المستلزمات والأدوية داخل مخزن منها أدوية خاصة بالمستشفيات منها عبوة من صنف ميزوبروست، وأدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة في وزارة الصحة، منها عبوة من صنف methcobal حقن بها 10. أمبولات، وعبوة من حقن أخرى بها 6 أمبولات، وأدوية متنوعة جميعها أمبولات جميعها بدون فواتير وداخل مخزن غير مرخص.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

وفي سياق آخر قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إلغاء التكليف الصادر لرئيس قرية الجبلاو التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وإحالته للتحقيق مع عودته الى جهة عمله الأصلية.

وأوضح الداودي أن قرار الإقالة جاء بعدما تلاحظ وجود تراكمات للمخلفات والقمامة بعدد من شوارع قرية الجبلاو وذلك خلال الجولة التي أجراها الأحد الماضي الموافق 19 ابريل 2020 للقرية هذا بالإضافة الى ضعف مستوى آداه في العمل وعدم تفاعله مع شكاوى المواطنين بالقرية.

وأكد محافظ قنا على أنه لن يسمح بوجود أي مخالفات او تقصير في آدا العمل وأنه يولي ملف النظافة اهتماما كبيرا ومن غير المقبول وجود أي قمامة في المدن والقرى أو تقصير في حق المواطن.

وفي سياق آخر قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن محطة إنتاج البيض والتي تضم عنبرين بطاقة إنتاجية تصل الى ٢٩٠ ألف كرتونة سنويًا.

وشدد على ضرورة وسرعة تركيب أنظمة مراقبة عالية الدقة لعنابر الإنتاج وبوابات الدخول والخروج لضبط سير العمل بالمحطة والحفاظ على الإنتاج اليومي من البيض.

وأشار إلى أنه تفقد مصنع إنتاج أعلاف الماشية والدواجن بمنطقة الشؤون في قنا بهدف الاطمئنان على انتظام سير العمل بخطوط الإنتاج والتي تصل طاقته الإنتاجية إلى ١٢ طن ساعة لتوفير الكميات اللازمة من العلف لمزارع الأبقار والدواجن بالمحافظة.

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