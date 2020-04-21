"الزراعة" تؤكد على توافر جميع المواد الغذائية البروتينية

أكد جميع العاملين بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بقناعتهم التامة بأنهم جنود في الجيش الأخضر، مسؤولين عن توفير الكميات اللازمة من الغذاء الأمن للمواطنين، مهما كانت الظروف.





وقال دكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أصدر توجيهاته لكافة العاملين بالقطاع، باستمرار عجلة الإنتاج، مع تكثيف وتشديد الإجراءات الإحترازية ضد العدوى بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تكثيف المرور والرقابه على كافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، للتأكد من إتباع كافة الإجراءات الإحترازيه، وتكثيف الدور التوعوى والإرشادى، للعاملين بتلك الأنشطه، والتأكد من إتباع كافة معايير الأمن والأمان الحيوى، كما تم منع التعامل المباشر مع المواطنين قدر المستطاع، من خلال تفعيل الرقمنه والتفاعل الإلكترونى بين المواطنين والقطاع، عبر وسائل التواصل الإلكترونى (الهاتف، الفاكس، البريد الإلكترونى، والواتساب) لسرعة تلبية الخدمات المقدمة من القطاع، واستمرار عجلة الإنتاج.





وأكد سليمان على توافر جميع المواد الغذائية البروتينية، بكميات تغطى الإحتياجات، مطالباً جموع المواطنين بعدم التكالب والتزاحم على منافذ البيع، وعدم تخزين السلع، حتى لا يستغل ذلك القلة من ضعاف النفوس إستغلالا سيئاً.



