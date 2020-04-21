فض سوق الثلاثاء الأسبوعي بغرب الأقصر لمواجهة كورونا (صور)



وقامت إدارتي البيئة والنظافة بمواصلة أعمال رش وتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والشوارع والميادين.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، عن خروج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى الأمس.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.



3333 إصابة بـ"كورونا"



وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأمس، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



تمكنت سلطات مركز ومدينة القرنة بغرب الأقصر، من فض تجمع سوق الثلاثاء الأسبوعي بالمدينة، وذلك تنفيذأ لخطةالدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وكلف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، رؤساء المراكز والمدن برصد المخالفات التي تخترق تعليمات خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى التصدي بكل حسم لتعديات البناء، على أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية وإزالتها في واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، برئاسة العميد علاء عبد الجابر، ونائبه مصطفى جبريل، حالة تعدي بالبناء على أراضى أملاك الدولة بإجمالى ١٢٠ متر، وإزالة ٥ حالات تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية علي مساحة ٧ قيراط، وذلك بقرية الشيخ عامر والغربي قامولا.كما تمكنت من فض سوق الثلاثاء الأسبوعى، وذلك بالتنسيق مع إدارتى المتابعة والتجميل، والجهات الأمنية المعنية، فى ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع الأسواق تجنبًا لحدوث الإزدحام والتجمعات.