اتفاق ترامب وجونسون على مواصلة التعاون في مواجهة كورونا

اتفق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي على مواصلة التعاون في مواجهة وباء فيروس كورونا.





وأكد الجانبان، على ضرورة توقيع اتفاق للتجارة بين البلدين في أقرب وقت.



