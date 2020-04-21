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اتفاق ترامب وجونسون على مواصلة التعاون في مواجهة كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:22 م
دونالد ترامب وبوريس جونسون
دونالد ترامب وبوريس جونسون
الفجر
اتفق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي على مواصلة التعاون في مواجهة وباء فيروس كورونا.

وأكد الجانبان، على ضرورة توقيع اتفاق للتجارة بين البلدين في أقرب وقت.

ويذكر أن أخطر جونسون بعض أفراد حكومته أن التخفيف المبكر لإجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا، يمكن أن يؤدي إلى موجة ثانية من تفشي الفيروس.

وحسب ما نشرته هيئة "بي بي سي"، قال متحدث باسم جونسون للصحفيين، إن بريطانيا في حاجة للتأكد من أن أي رفع أو تخفيف لإجراءات التباعد الاجتماعي لن يتسبب في موجة ثانية من الوباء.

وأضاف المتحدث "مصدر القلق الأكبر هو حدوث موجة ثانية، ما سيلحق ضررا أكبر على الصحة والاقتصاد. إذا قمنا باستئناف الحركة بشكل أسرع من اللازم، قد يبدأ الفيروس في الانتشار بشكل متسارع".

وأفادت مصادر حكومية أن المراجعة التي ستجري لإجراءات العزل وتقييد الحركة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة ستؤدي إلى "تعديلات على الإجراءات".

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