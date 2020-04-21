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امساكية شهر رمضان 2020 حسب توقيت مدينة القاهرة والاسكندرية ومواعيد الصلاة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:45 م
شهر رمضان
شهر رمضان
امساكية شهر رمضان 2020 حسب توقيت مدينة القاهرة والاسكندرية ومواعيد الصلاة

امساكية شهر رمضان 2020 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة والاسكندرية، ننشرها لجميع الأسر الذين ينتظرون قدوم الشهر الكريم، ويريدون معرفة موعد أول يوم رمضان، مواعيد الصلوات الخمس، وموعد اذان المغرب الإفطار، وأيضا موعد السحور والإمساك، موعد أذان الفجر أول يوم رمضان ويمكن تنزيل الإمساكية.


امساكية شهر رمضان 2020 مدينة القاهرة

موعد أول يوم في رمضان حسب ما أكدته الحسابات الفلكية في مصر سيكون يوم الجمعة 24 أبريل 2020، سيكون موعد أول آذان فجر في رمضان في تمام الساعة 03:51 am، وسيكون موعد آذان المغرب، وانطلاق مدفع الإفطار يوم الجمعة في تمام الساعة 06:28 pm، وننشر لكم الآن امساكية رمضان محافظة القاهرة وجميع المناطق التي حولها بالتفصيل.



امساكية شهر رمضان 2020 مدينة الاسكندرية

ننشر لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية امساكية شهر رمضان 2020 حسب التوقيت المحلي لمدينة الاسكندرية، حيث تختلف مواعيد الصلوات  وموعد السحور والإمساك ما بين مدينة وأخري في مصر، حيث تغرب الشمس أولاً في القاهرة، وقبل مدينة الاسكندرية بعدة دقائق، وننشر لكم تفصيليا الآن امساكية شهر رمضان 2020 في مدينة الاسكندرية وضواحيها والقرى القريبة منها.



وسنتابع لكم نشر امساكية رمضان بالنسبة للمدن الكبري في مصر، امساكية رمضان لمدينة الجيزة ودمياط وبنها، وكفرالشيخ والمنيا واسوان والفيوم ومدينى اسيوط والاسماعيلية والسويس وبورسعيد والزقازيق والعريش.

امساكية شهر رمضان 2020 حسب توقيت مدينة القاهرة والاسكندرية ومواعيد الصلاة

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