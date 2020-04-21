امساكية شهر رمضان 2020 حسب توقيت مدينة القاهرة والاسكندرية ومواعيد الصلاة

امساكية شهر رمضان 2020 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة والاسكندرية، ننشرها لجميع الأسر الذين ينتظرون قدوم الشهر الكريم، ويريدون معرفة موعد أول يوم رمضان، مواعيد الصلوات الخمس، وموعد اذان المغرب الإفطار، وأيضا موعد السحور والإمساك، موعد أذان الفجر أول يوم رمضان ويمكن تنزيل الإمساكية.









امساكية شهر رمضان 2020 مدينة القاهرة





موعد أول يوم في رمضان حسب ما أكدته الحسابات الفلكية في مصر سيكون يوم الجمعة 24 أبريل 2020، سيكون موعد أول آذان فجر في رمضان في تمام الساعة 03:51 am، وسيكون موعد آذان المغرب، وانطلاق مدفع الإفطار يوم الجمعة في تمام الساعة 06:28 pm، وننشر لكم الآن امساكية رمضان محافظة القاهرة وجميع المناطق التي حولها بالتفصيل.



